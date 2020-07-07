Ambulans hırsızı hakkında 10,5 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çaldığı iddiasıyla tutuklanan Çetin A. (32) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Çetin A. hakkında "Gece vakti kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 12 Haziran 2020 günü saat 01.20 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde gerçekleşti. 34 VZ 3586 plaka sayılı ambulansın içinde bulunan şoför Ergin K. acilen çağırılması üzerine aracı çalıştırarak hastanenin acil pandemi alanı önüne park edip nakil olacak hastayı almak üzere içeri girdi. Çalışır vaziyette ve anahtarı üzerinde olan ambulansı gören şüpheli Çetin A. ise araca binerek ambulansla hastanenin önünden ayrıldı. İhbar üzerine çalınan ambulans, Çeliktepe İsmet İnönü Caddesi üzerinde polisler tarafından Çetin A. tarafından seyir halindeyken durduruldu. Şüpheli Çetin A. ambulanstan inmemek için direndi. Ancak polisler tarafından gözaltına alındı.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AMBULANS ŞOFÖRÜ OLMAK İSTEDİM"