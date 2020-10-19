AVCILAR'DA AİLEYE BALTAYLA SALDIRAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER - Son Dakika

AVCILAR'DA AİLEYE BALTAYLA SALDIRAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

19.10.2020 15:23
AVCILAR'DA AİLEYE BALTAYLA SALDIRAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER, System.String[]

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / AVCILAR'da park yeri yüzünden tartıştıkları aile üyelerine baltayla saldıran şüpheliler "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildiler.

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/ AVCILAR'da park yeri yüzünden tartıştıkları aile üyelerine baltayla saldıran şüpheliler "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildiler.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde park yerini bahane eden Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik, Çakır ailesiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şüpheli, anne Asiye Çakır, baba Mevlüt Çakır ve oğul Şerif Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildiler.

Avcılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA AİLEYE BALTAYLA SALDIRAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER - Son Dakika

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