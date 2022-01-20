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Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor - Son Dakika

Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor

20.01.2022 15:11
Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nda katledilen Azerbaycanlıların defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nda katledilen Azerbaycanlıların defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

Bağcı'ya ziyaretinde KKTC'nin Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram ile Büyükelçilik müşavir ve çalışanlarıyla Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri eşlik etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Bağcı, burada dua etti.

Büyükelçi Bağcı, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözlerini hatırlatarak Azerbaycan'ın hüznünü kendi hüzünleri olarak gördüklerini dile getirdi.

Şehitleri rahmetle andıklarını söyleyen Bağcı, "1980'li yıllardan itibaren yapılan sistematik saldırılar aslında Azerbaycan'ı tek yürek yapmıştır. 20 Ocak'ta kardeşlerimiz şehit olmuştur ama Azadlık Meydanı'nda da yüz binler hürriyet, özgürlük, egemenlik ve bağımsızlık uğruna tek yürek olmuştur." ifadesini kullandı.

Bağcı, şehitlerin Azerbaycan'ın bağımsız ve egemen olması için hayatlarını feda ettiğini vurgulayarak "Hesapların üstünde bir başka hesap vardır. Tüm hesaplar bozulmuş ve Azerbaycan, 20 Ocak'tan çok kısa süre sonra bağımsızlık ve egemenliğini yeniden kazanan bir devlet olmuştur." dedi.

"Kanlı Ocak"

Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, 1990 yılının başlarında Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.

Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hıyabanı'na defnedildi.

Azerbaycanlılar, 32 yıldır her 20 Ocak'ta ellerinde "20 Ocak" kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.

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Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor - Son Dakika
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