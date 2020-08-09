Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında (3) - Son Dakika

ÜS BÖLGESİ İLE TELSİZLE KONUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile geldiği Yüksekova'da 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Operasyonlara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Irak'ın kuzeyi Dayla'daki üs bölgesinde görevli askerle telsizle konuştu.

Askerlere, kahramanlıkları ve fedakarlıkları için teşekkür eden Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir tempoda devam edecek ve inşallah hep birlikte karada, denizde, havada çalışmak suretiyle bu terör belasından, musibetinden asil milletimizi kurtaracağız. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde azimle, kararlılıkla görevimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Akar, tüm askerlere kazasız, belasız, hayırlı ve başarılı görevler dileğinde bulundu. Telsizden cevap veren birlik komutanı da Bakan Akar'a teşekkür ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar her türlü görevi yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Görüntü dökümü:

- Bakan Akar'ın üs bölgesi ile telsizle konuşması

Haber: ANKARA,