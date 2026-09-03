Başkan ‘Keçiören’de gezemezsin’ dedi, stüdyo karıştı: Öldürtecek misin?

Keçiören Belediyesi'nde yapılan gönüllü uyuşturucu taramasında 3 bin 481 personelden 171'inin testi pozitif çıktı. 129 kişinin iş akdine son verildi. Konunun tartışıldığı CNN Türk yayınına bağlanan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan ile gazeteci İsmail Dükel arasında tansiyon bir anda yükseldi. Özaslan’ın, Dükel’in memurlarla ilgili yorumu üzerine “Bu zihniyetle Keçiören’de gezemezsin” sözlerine tepki gösteren Dükel, “Ne yapacaksın? Öldürtecek misin?” diyerek karşılık verdi.

BAŞKAN, YAYINA TELEFONLA BAĞLANDI

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belediye iştiraklerindeki çalışanlara gönüllülük esasına dayanarak uyuşturucu testi yaptırdı. Gönüllü uyuşturucu taramasında 3 bin 481 personelden 171'inin testi pozitif çıktı. 129 kişinin iş akdine son verildi.

Kamuoyunun gündemine oturan konu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın moderatörlüğünü yaptığı programda ele alındı. Programa Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan da telefon bağlantısıyla konuk oldu.

Program konuklarından gazeteci İsmail Dükel, “Başkanım ya, bu kişileri ben şimdi anladığım kadarıyla bunlar şirket üzerinden alınan sözleşmeli personel. Doğru mu Başkan?” diye soru yöneltti.

SADECE BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER

Dükel’in bu sorusuna Ahmet Hakan, “Sen nereden anladın onu ya? Kendisi mi söyledi? "Bütün belediye personeli değil" mi dedi? "Şirket" dedi, "Şirket" dedi. Şirket üzerinden alınan... Ya belediyeye "şirket" diyor Sayın Başkan, ya da hakikaten şirket” sözleriyle müdahale etti.

Dükel, devam ederek, “Başkanım, bu kişiler siz hani şirket çalışanı dediniz ya, belediye şirketlerinin bünyesinde çalışanlar mı?” diye sordu. Özaslan ise, “Belediye efendim, memur değil” diye yanıt verdi.

İsmail Dükel Bunun üzerine, “Tamam, işçi. Peki bunlar memur değil mi? Memurlara neden yaptırmadınız?” diye sordu. Özaslan ise, “Onlar yaptırmak istemedi” dedi.

“MEMURLAR YAPTIRMAK İSTEMEDİ”

İsmail Dükel, bu yanıt üzerine Özaslan’a, “Şirket çalışanları sözleşmesini feshedebiliyorsunuz, memurların nasıl oluyor işten ayrılmaları, ayrılmamaları vesaire?” şeklinde soru yöneltti.

Özaslan, “Biz onlarla ilgili öyle bir şey çıksa, şeye bildiririz; emniyete, savcılığa” şeklinde yanıt verdi.

“TEST YAPTIRMAYAN MEMURLAR, UYUŞTURUCU KULLANMIŞ MI OLUYOR?”

Dükel, yeniden memurların test yaptırmadığını belirterek, “Peki pozitif çıkanlar için savcılık herhangi bir işlem yapacak mı? Şimdi bu durumda, yani oradaki memurlar uyuşturucu mu kullanmış oluyor? Şimdi toplumda verilen algı bu mu?” şeklinde soru sordu.

Dükel’în bu sorusuna Mesut Özaslan, “Ya ne alaka efendim? Uyuşturucuyla yaptığımız şeyi İsmail Bey, yapma, ne alakası var ya?” sözleriyle tepki gösterdi.

İsmail Dükel, “Yani oradaki memurlara haksızlık değil mi bu Başkan?” diye sordu. Özaslan, “Bak, İsmail Bey, gönüllülük esasına göre bütün belediye personelimize biz sunarız, yaptıran yaptırdı. ‘Memurlardan yaptıran olmadı’ demek memurlara haksızlık mı oluyor?” sözleriyle karşılık verdi. Dükel ise, “Hayır, ben bunun için söylemiyorum. Ben algıdan bahsediyorum. Toplumun üzerinde, etrafında, eşine, dostuna, arkadaşına karşı yarattığı algıdan söz ediyorum” dedi.

Mesut Özaslan bunun üzerine, “Siz merak etmeyin, toplum çok memnun. Siz de aynı Sözcü gazetesi gibi düşünüyorsunuz” dedi. Dükel, “Hayır, ben Sözcü gazetesi gibi düşünmüyorum. Ben normal insan gibi düşünüyorum. Sözcü gazetesi gibi düşünmüyorum, tamam mı? Normal insan gibi düşünüyorum” sözleriyle Özaslan’a karşılık verdi.

TANSİYONU YÜKSELTEN SÖZLER

Özaslan, “Ya bırakın, siz normal insan gibi düşünürseniz uyuşturucuyla mücadele... Benim Keçiören'imde, benim halkım memnun. Gelin anket yaptıralım, var mısın İsmail Bey? Sen Keçiören sokaklarında gezemezsin bu zihniyetle. Keçiören sokaklarında bu zihniyetle gezemezsin” dedi.

“TEHDİT OLARAK ALGILIYORUM”

Mesut Özaslan’ın bu sözleri üzerine stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi. Başkan Özaslan’ın “Keçiören sokaklarında bu zihniyetle gezemezsin” sözlerine öfkelenen İsmail Dükel, “Ben geziyorum, Keçiören'deyim, ben geziyorum. Siz görmüyorsunuz, makamdan çıkmadığınız için görmüyor olabilirsiniz. Ben geziyorum. Gezemezsiniz, gezemezsiniz. Hadi bakalım bir beyanda bulunalım da bakın ne diyorlar size. Bakın ne diyorlar size. Ya bunu ayrıca tehdit olarak algılıyorum. Buna ayrıca tehdit olarak algılıyorum. ‘Keçiören'de gezemezsin’ demek beni burada tehdit etmek demek” dedi.

Bu sözler özerine Özaslan, “Siz de Sözcü TV ile birlikte bu işi sulandırmaya devam edin” diye karşılık verdi.

“GEZERSEM NE OLACAK? ÖLDÜRTECEK MİSİN?”

Dükel daha sonra, “Olur mu öyle şey? Bu nasıl bir üslup? Bu nasıl bir üslup? Ya üslubunuzu düzeltin. Olmaz böyle bir şey, olur mu? ‘Keçiören'de gezemezsin.’ E gezersem ne olacak? Ne demek gezersem ne olacak? Ne demek gezemezsin ne demek? Nasıl bir tehdittir bu? Nasıl bir tehdittir bu? Gezersen ne yapacaksın? Öldürtecek misin? Öldürtecek misin? ‘Gezemezsin Keçiören'de’ ne demek? Ne demek onu bana bir izah etsene?” sözleriyle tepki gösterdi.

Mesut Özaslan ise, “Ben bu zihniyetini açıklarsan herkes tepki verecek” dedi. Dükel, “Zihniyet mihniyet yok ortada. Sen bana dedin ki ‘Keçiören'de dolaşamazsın.’ Dolaşırsam öldürtecek misin? Onu soruyorum” ifadelerini kullandı.

Özaslan ise, “Dolaşamazsınız, orada herkes uyuşturucuyla mücadele ediyor. Var mısınız, siz de yaptıracak mısınız?” dedi.

Dükel de, “Uyuşturucuyla mücadele her vatandaşın görevidir. Ama uyuşturucuyla mücadele siyasete alet alanı değildir” dedi.

“DÜKEL, TEHDİT OLARAK ALGILADI”

İkili arasındaki tartışmada seslerin yükselmesi üzerine Ahmet Hakan araya girerek müdahale etti. Hakan, Özaslan’a, “Başkan, Dükel ‘Keçiören sokaklarında bu zihniyetle dolaşamazsın’ demeni bir tür tehdit olarak algıladı ve ona tepki gösterdi. Ne demek istediğinizi bir açıklarsanız o konudaki tansiyonu bir düşürelim” dedi.

O İFADEYİ NEDEN KULLANDI?

Ahmet Hakan’ın müdahalesi üzerine Mesut Özaslan, “Açıklayayım Ahmet Bey. Keçiörenli bizim uygulamamızdan gayet memnun. Keçiörenli bu işlerin yapılmasından inanılmaz sevinçli. Herkes alkış tutuyor, İsmail Bey de çıkmış bunun karşısında söylemlerle bizi, işimizi sulandırmaya çalışıyor. Keçiörenli buna tepki verir diyoruz. Kastımız budur” sözleriyle tansiyonu yükselten ifadelerini açıkladı.

İsmail Dükel, Özaslan’ın bu açıklamasına ise, “Bakın, bunu sokaktaki 100 kişiye sorun, 99'u tehdit der. Yüzde 1'i de sizin kafanızda olanlar. Siz beni tehdit edemezsiniz. Ben Keçiören'de de dolaşırım, Ankara'nın istediğim her yerinde dolaşırım. Siz beni tehdit edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“OLAYI BAŞKA YERE ÇEKME”

Özaslan da, “Ya bırakın tehdidi, olayı başka yerlere çekme” dedi. Dükel, “Başka yere çeken sensin Başkan! Tehdit ‘Bu zihniyetle Keçiören'de dolaşamazsın.’ Dolaşırsam ne olacak?’ dedi.

Ahmet Hakan ise yeniden araya giderek Dükel’e, “Yok bir şey olmayacak, ne olacak? Diyecekler ki ‘İsmail Bey sizin görüşünüze katılmıyoruz’ diyecekler yani” dedi.

Özaslan ise, “Eleştiriden neden korkuyorsunuz. Kimse size laf söylemeyecek mi?” diye karşılık verdi. Dükel bunun üzerine, “Onu kastediyorum. Benim konuştuğum zeminde bana itiraz edebilirsiniz. Ama beni tehdit ederek başka bir zemine sürükleyemezsiniz tartışmayı. Bu tartışma adabına da aykırıdır. Bu her türlü adaba aykırıdır. Olur mu öyle şey?” ifadelerini kullandı.