BUÜ, ilk yapay kalp naklini başarı ile gerçekleştirdi - Son Dakika

BUÜ, ilk yapay kalp naklini başarı ile gerçekleştirdi

02.11.2020 16:40
BUÜ, ilk yapay kalp naklini başarı ile gerçekleştirdi, System.String[]

Bünyesinde kalp nakli yapabilmek için 2019 yılının Aralık ayında Sağlık Bakanlığı'ndan yetki belgesi almayı başaran Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi, bu alanda önemli bir adım atarak ilk yapay kalp naklini gerçekleştirdi.

Bünyesinde kalp nakli yapabilmek için 2019 yılının Aralık ayında Sağlık Bakanlığı'ndan yetki belgesi almayı başaran Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi, bu alanda önemli bir adım atarak ilk yapay kalp naklini gerçekleştirdi.

Güney Marmara'nın en önemli organ nakil merkezlerinden biri haline gelen BUÜ Hastanesi, 2019 Aralık ayında aldığı iznin ardından ilk yapay kalp naklini yaptı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve hastane yöneticileri, gerçekleştirilen operasyon ve hastanın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.HEDEF: ORGAN NAKİL HASTANESİGüney Marmara Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden birisi olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi akademisyenlerinin suni kalp nakli ameliyatını da başarı ile tamamladıklarını açıkladı. Yapılan işlemin kalp naklinde ilk aşama olduğunu aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "İnşallah bundan sonraki aşama, kadavradan canlı kalp naklini yapmaktır. Onun için de birikime sahip bir Tıp Fakültemiz, kliniklerimiz ve ana bilim dallarımız var. Bundan sonraki hedefimiz ise Üniversite olarak bir organ nakli merkezimizin hatta organ nakli hastanemizin hayata geçirilmesidir. Bu vizyonu biz kendimize koyduk. Biz ve bizden sonraki yönetici arkadaşlarımız inşallah bu hedefi gerçekleştirmek için ellerinden gelen tüm gayreti gösterecektir" diye konuştu.BÖLGEDEKİ AÇIĞIN KAPATILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZSuni kalp nakil işlemini gerçekleştiren BUÜ Hastanesi Kalp Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erman Pektok ise 2 yıl önce başlayan merkez hazırlıklarının kendilerini bugüne getirdiğini vurguladı. İlk kalp destek cihazını bayan hastaya yerleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Erman Pektok; "Organ nakli Türkiye'de çok önemli bir konu. Ancak ne yazık ki canlı vericiden organ nakli söz konusu değil. Ülkemizde 1990'larda modern kalp nakli başladı. Bu zamana kadar ne yazık ki çok önemli rakamlara ulaşamadık. Organ bağışının toplumda kabul görmesi, benimsenmesi ve bir gün hepimizin ihtiyacı olabileceğini özümsenmesi gerekiyor. Güney Marmara Bölgesi'nde bu açığın kapatılması için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde başarılı kalp nakil operasyonlarıyla da gündeme geleceğimize inanıyoruz" diye konuştu.KALP DESTEK CİHAZI HASTAYI AYAĞA KALDIRIYORAmeliyatın başarılı olduğunu söyleyen Erman Pektok; "Kalp yetmezliği ilginç bir hastalık. Saçınızın telinden tırnağınızın ucuna kadar bütün hücreler kalpten gelen temiz kanla besleniyor. O kullanma sonrası kirlenen kan yine kalbe dönerek temizlenmek zorunda. Dolayısıyla kalp yetmezliği başladığı zaman vücuttaki her hücre ve organ bu durumdan etkileniyor. İleri kalp yetmezliği olan her hastalar da hayatlarında her açıdan tehlikeye düşmüş hastalar. Bu nedenle eve ve yatağa bağlı hale geliyorlar. Bu cihazlar, bir kalp nakli değil elbette ancak hastayı ayağa kaldıran ve sosyal hayata dönmesini sağlayan cihazlar. Bizim hastamızda da bu şekilde bir beklentimiz var. Hastamız 55 yaşında. Genç denebilecek bir yaşta. Bu ameliyatta sonra çocuklarıyla, ailesiyle, sosyal hayatına ve işine geri dönecektir" dedi.EKİPTE YAKLAŞIK 50 KİŞİ ÇALIŞIYORKalp destek cihazı ameliyatlarının öncesinde bir hazırlık aşamasının bulunduğuna işaret eden Doç. Dr. Erman Pektok; "Bence ameliyattan çok daha önemli bir aşamadır. Orada kalp yetmezliği konseyinin değerli üyeleri var. Ameliyat esnasında bu ekibin önemli bir kısmı ameliyathanede çalışır. Ameliyat yaklaşık 3-3,5 saat sürdü. Bu ameliyatın sonrasında da yoğun bakım ve serviste hekimlerin yanı sıra çok sayıda ekip yer alıyor. Ameliyata hazırlık, ameliyat ve sonrasındaki dönemde emek harcayan yaklaşık 50 kişi var" diye konuştu.DEKANDAN BÖLGE HALKINA MESAJ: BİZ HAZIRIZTıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da Türkiye'nin organ nakil konusunda dünyada ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi. Kalp nakil konusunda ise teknik anlamda değil, organ bağışı konusunda sorun yaşadıklarını vurgulayan Dekan Kaya; "Bölgemizde çok sayıda kalp nakli adayı hastamız var. Başka şehirlere veya uzaklara gitmelerine gerek yok. Buraya gelsinler. Organ nakli veya kalp nakli yapmak çok zor bir iş değildir. Biz ve ekibimiz hazırız. Tüm bölge halkımıza bu mesajı vermek istiyoruz. Hastanemizde bugüne kadar 2 binin üzerinde organ ve doku nakli gerçekleştirildi. Bunlardan binin üzerinde böbrek nakli, 350-400 civarında karaciğer nakli, kornea ve kemik iliği nakli olacak şekilde nakiller başarı ile gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.'GERÇEK ANLAMDA NEFES ALMAYA BAŞLADIM'

Suni kalp nakli yapılan Neşe Akdamar (55) ise çocuğunun da bu hastalığa yakalandığını, daha sonra ameliyat olarak sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Akdamar; "Ben ilk devresinden itibaren bu hastalığı çekiyordum. Çocuğumda ise doğrudan 4 devrede yani son devrede ortaya çıktı. Genç ya da çocuk organ nakli bekleyen çok sayıda hastamız var. Allah nasip etti. Oğlum şimdi normal hayatına döndü. Ben de ameliyatımı oldum. Bu cihazla birlikte hayatıma devam edebileceğim. Evde veya normal hayatımda çok zorluk çekiyordum. Doğru düzgün nefes dahi alamıyordum. Şimdi ise gerçek anlamda nefes almaya başladım. Çok mutluyum. Ameliyatımın ardından 4'üncü günde kalkıp yürümeye başladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Tüm vatandaşlarımıza çağrım; organlarımızı bağışlayalım. Toprak olmasın. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Ben de bu duruma geleceğimi bilmiyordum. Gerçekten çok önemi var" dedi.


Sağlık Bakanlığı, Aralık, Bursa, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUÜ, ilk yapay kalp naklini başarı ile gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı         
15:47
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü         
15:09
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı         
13:56
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 16:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BUÜ, ilk yapay kalp naklini başarı ile gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei