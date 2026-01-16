Çocukları katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış - Son Dakika
Çocukları katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış

Çocukları katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
16.01.2026 14:24
Çocukları katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Adana'da çocuklarını katlettikten sonra intihar eden baba Sergen A.'nın, cinayetten dakikalar önce eşine 'Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?' mesajı attığı belirlendi. Çiftin 2021 yılında boşandığı ancak aynı evde yaşayarak ilişkilerini sürdürdüğü öğrenildi. Olayın ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sergen A.'nın vize danışmanlık işi yaptığı bilgisi de edinildi.

Adana'da çocuklarını katlettikten sonra intihar eden baba, cinayetten dakikalar önce eşine, "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?" mesajı attığı ortaya çıktı. Çiftin 2021 yılında boşandığı ancak aynı evde yaşayarak ilişkilerini sürdürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonra kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'nın ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Cinayetten dakikalar önce mesaj atmış"

Sergen A.'nın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya attığı mesaj ortaya çıktı. Sergen A., attığı mesajda, "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?" sözlerini yazdığı öğrenildi. Sergen A. ve G.A. çiftinin 2021 yılında boşandığı, ancak aynı evde yaşayarak ilişkilerini sürdüğü öğrenildi.Öte yandan, Sergen A.'nın vize danışmanlık işi yaptığı öğrenildi.

Otopsileri tamamlanan cenazelerin için defin için aileleri tarafından teslim alınmayı beklediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocukları katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış - Son Dakika

SON DAKİKA: Çocukları katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
