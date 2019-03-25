Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp, İstiklal Marşımızın, Bayrağımızın Düşmanıdır."
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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