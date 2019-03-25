Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp, İstiklal Marşımızın, Bayrağımızın Düşmanıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp, İstiklal Marşımızın, Bayrağımızın Düşmanıdır."

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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