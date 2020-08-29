DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (3)

SELDE YIKILAN CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDIGiresun'da selin izlerinin silinmesi ve kayıp 2'si asker 6 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde, sel sularına dayanamayarak yıkılan camiden geriye sadece minaresi kaldı. Beldedeki camiinin selden günler önce ve sonra çekilen fotoğraf kareleri; bölgede yaşanan afetin boyutunu da gözler önüne serdi. Minaresi ayakta kalmayı başaran, çevresi sel sularıyla kaplanıp, yıkılmadan dakikalar önce son anlarına ait fotoğraf karesi de ortaya çıkan caminin, enkaza dönen son durumu havadan görüntülendi.

'BAKTIK CAMİ YERİNDE YOK'Camiden sadece minaresinin geriye kaldığını belirten beldede oturan Abdullah Akgün, "1 hafta önce bu camide cuma namazı kılmıştım. Selden sonra baktık cami yerinde yok. Sel almış götürmüş" dedi.Gül Akgün, "Sürekli gelip gittiğimiz camimizdi. Selden sonra geriye sadece minaresi kaldı. İnşallah köyümüze daha güzeli yapılır" diye konuştu.Beldede oturan Aysel Akgün ise, "O gün saat 13.30'da yağmur başladı. Hiç durmadı. Gece 22.00 sıralarında da camimiz yıkıldı. Sadece minaresi kaldı. Yıldırım attı, arabalar gitti, köprümüz yıkıldı. Bu zamana kadar hiç böyle yağmur yağmamıştı. Çok korktuk. İnşallah bir daha böyle bir felaket olmaz. Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yıkılan camiden geriye kalan minarenin görüntüsü-Röportajlar-Drone görüntüleri-DetaylarHABER KAMERA: Tolga SAĞLAM-Nurallah CABRİ/GİRESUN,-

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Muratlı'da 32 milyon liralık ikramiye isabet eden kuponun oynandığı bayi: Müşterilerimiz daha mutlu

SİSAL Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe gecesi yapılan Süper Loto çekilişinde 32 milyon 364 bin 752 TL, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden oynanan kupona isabet etti. Rekor ikramiyenin çıktığı ilçede heyecan yaşanırken, biletin oynandığı Süper Loto bayi işletmecisi Selçuk Yurga, "Yeni ikramiye ve oyun seçenekleriyle ikramiyeler arttı, müşterilerimiz artık daha mutluö dedi.

Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe gecesi yapılan Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 lirayı kazanan talihliyi belirleyen 6, 10, 31, 43, 52, 59 numaralı bilet, Tekirdağ'ın 29 bin 100 nüfuslu Muratlı ilçesinde oynanan kupona çıktı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği talihli ilçede merak edilirken, bu durum vatandaşlar arasında da heyecan yarattı. Biletin oynandığı Atatürk Meydanı'ndaki Süper Loto bayii sahibi Selçuk Yurga, kupon sahibinin henüz ortaya çıkmadığını, bu durumun ilçede heyecan yarattığını söyledi.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 liranın çıktığı bayi sahibi Selçuk Yurga, Milli Piyango oyunlarına farklı bir heyecan geldiğini belirterek, "Öncelikle Milli Piyango'nun bu büyük ikramiyesini Süper Loto ile kazandıran bayi olmak çok gurur verici bir his. Ayrıca kazananın bizim muhitimizden, mahallemizden çıkmış olması bizi daha da sevindiren bir durum. Milli Piyango'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni ikramiye ve oyun seçenekleriyle ikramiyeler arttı, müşterilerimiz artık daha mutlu. İkramiye çok büyük, kazanan kişiye hayırlı olsunö dedi.

Bayi olarak Şişal Sans'ın merkezine davet edildiğini de söyleyen Yurga, "Şişal Sans Merkezi'nde çekilişleri canlı olarak izlememi önerdiler. Kendilerine bu davetten dolayı ve bu şerefi bizlere yaşattıkları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şişal Sans Merkezi'nde, "Dünya Piyango Birliğiö sertifikalı oyun makinelerinin yer aldığı stüdyoyu görme şansım da olacak. Yeni dönemde müşterilerimiz daha heyecanlı. Hem beklentiler hem de ikramiyeler daha yüksek. Eskisine nazaran daha büyük ikramiyeler veriliyor. Yeni dönemle birlikte bir heyecan geldi, artık hem işletmeci olarak bizler hem de müşterilerimiz daha mutlu daha heyecanlı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Büyük ikramiyenin oynandığı bayi -Bayiden detaylar-Bayi Selçuk Yurga ile röp.-Büyük ikramiyenin çıktığı tabela-DetaylarHaber- Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MURATLI(Tekirdağ),

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Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

BURSA'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan N.G. ve yürüme engelli E.G.G., adliyeye sevk edildi. Operasyonda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma neticesinde E.G.G. ve N.G.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, N.G. ve yürüme engelli E.G.G.'nin içinde bulunduğu otomobil, ekiplerce durduruldu. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi.