DHA YURT BÜLTENİ - 15

Fethiye'de sahte sağlık raporu operasyonu: 2'si doktor 7 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu verildiği iddiasıyla Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktor ile sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce başlatılan 'rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında, Fethiye Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık raporları incelemeye alındı. Toplanan deliller ışığında hastanede özür durumuna dayalı sahte sağlık kurulu raporu düzenlendiği belirlendi. Para karşılığı raporun verilmesine aracılık ettiği tespit edilen hastanedeki 2 doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 şüpheli, dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında Başsavcılık, sahte sağlık kurulu raporlarıyla son 5 ayda 34 kişinin emekli olduğunu veya emeklilik başvurusu yaptığını tespit etti. 34 şüpheli raporlarının tekrar düzenlenmesi için diğer hastanelere sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden görüntü

Haber- Kamera: FETHİYE (Muğla),

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Kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi yaralandı

Çorum'da, yolda yürüyen Muhsin Bal (72), seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralandı. Kamyonet sürücüsünün polise giderek teslim olduğu kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ü., yönetimindeki 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının arka bölümde yer alan ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Muhsin Bal'ın kafasına hızla çarptı. Bal, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Bal'a ilk müdahalede bulunan çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kapağın açıldığının farkında olmayan sürücü ise yoluna devam etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü, daha sonra polis merkezine teslim oldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin arkasında bulunan kapağın yana doğru hızla açılıp, yolda yürüyen Bal'ın kafasına çarptığı, yere düşen kişiye çevredekilerin yardım ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Muhsin Bal'ın yolda yürümesi

-Kapağın suratına çarpması

-Muhsin Bal'ın yere düşmesi

-Trafik ekiplerinin çalışma yapması

-Detaylar

Haber- Kamera- Yusuf ÇINAR-CORUM-DHA

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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli, metrelerce sürüklendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Doğruyol (30), 20 metre sürüklenerek park halindeki bir otomobile çarptı. Doğruyol'un yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Anakra Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Doğruyol yönetimindeki 16 PP 603 plakalı motosikletle, kavşaktan dönüş alan Musa Aksu (39) yönetimindeki 16 PY 723 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücü Doğruyol, yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Doğruyol'u İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif ticari aracın sürücüsü Aksu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kaza anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesinden görüntü

Boyut: 99 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Bakan Selçuk: Hedefimiz, tüm öğretmenlerimize bu farkındalık eğitimlerini vermek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizmi olan bireylerin beslenmeleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öncelikli olarak tüm özel eğitim, rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin katılımına yönelik 'uzaktan eğitim mesleki gelişim sertifika programı' hazırlanması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yani bundan sonraki hedefimiz, ülkemizde bulunan bu branşlardaki tüm öğretmenlerimize bu farkındalık eğitimlerini vermek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 'Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, beslenmenin otizm üzerine etkileri konusunda kamuoyunda ve eğitim camiasında farkındalık geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Selçuk, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı bireysel farklılıklarına göre geliştirmek ve onları her alanda destekleyerek tüm çocuklarımızın bütünleştiği bir eğitim sistemi inşa etmek öncelikli gayemizdir. Bu doğrultuda, kendine her alanda yetebilen, bağımsız, üretken ve mutlu bireyler olabilmeleri yolunda otizmi olan çocuklarımızın yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek ve onlara daha nitelikli bir eğitim sunabilmek çok önemsediğimiz bir husus. Bu sebeple Sayın Hanımefendinin himayelerinde Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak girişimleriyle 'Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri' konusunda bir çalışmada bulunuyoruz. Bu hususta dünyada da çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Otizm spektrum bozukluğunun tanılanması, tedavisi ve bu konuda yapılan akademik çalışmaların yönü hususu son derece tartışmalı bir şekilde devam ediyor. Dünyadaki bütün birikimi paylaşmak, katkı sağlamak ve bu birikimi ülkemize taşımak anlamındaki çabalarımızın da hızlandığı bir dönemdeyiz" dedi.

PİLOT ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

Beslenmenin otizme etkisi üzerine Ankara, Konya, İstanbul ve İzmir'de pilot çalışmalara başladıklarını dile getiren Selçuk, "Söz konusu projeyi Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), İzmir Anadolu Otizm Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı iş birliğinde yürütüyoruz. Bu projeyle otizmi olan çocuklarımızın yaşadıkları en belirgin sorunlardan biri olan beslenme problemleri hakkında, toplumun tüm kesimlerinde farkındalık geliştirmeyi, öğretmenler, aileler, hekimler ve diyetisyenlere yol göstererek, otizmli bireylere eğitim sunulan merkezlerde eğitim alan çocuklarımızın öğrenme kapasitelerinin artırılmasına yönelik bir program geliştirmeyi de hedefliyoruz. Beslenme bunun çok önemli bir yönü ama evde, okulda, sokakta, sosyal medya ortamında çocuğun hayat sahnesinin her boyutuyla ilgilenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'BİLİMSEL UYGULAMALARI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Otizm spektrum bozukluğu tanısının alımını takiben yaşanan sağlık problemlerinden biri olan beslenme bozuklukları konusunda bilimsel literatür ve uygulamaları değerlendirdiklerini de belirten Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak otizmi olan çocuklarımızın ailelerine ve bu çocuklarımızın eğitiminde görev alan öğretmenlerimize yönelik otizm ve beslenme konulu iki ayrı rehber hazırladık. Söz konusu rehberler, otizmi olan çocuklarımızın beslenme süreçlerinde aile ve öğretmenlerimize yol gösterici öneriler sunması açısından oldukça önemli bir rol üstleniyor. Türkiye genelinde yer alan 242 rehberlik ve araştırma merkezimize, hazırladığımız rehberlerin dağıtımını yaptık ve bu merkezlerimiz aracılığıyla otizm ve beslenme konusunda aile ve öğretmenlerimizi bilgilendirerek bu konudaki duyarlılığın gelişmesine katkı sağlamaya çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmen eğitimleri kapsamında da otizmi olan bireylerin tanılama ve eğitim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik etkinliklerin ve otizmi olan bireylerde beslenme konusuna dair yol gösterici önerilerin yer aldığı 'Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programı'nı hazırladıklarını da belirten Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Özel eğitim öğretmenlerimize eğitici eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Ayrıca 'Özel Eğitim Alanında Destek Eğitim Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu' eğitim programına, otizmi olan bireylerde beslenme modülünü ekleyerek özel öğretim kurumlarında görev yapan 300 öğretmenin de yüz yüze eğitimlerini tamamlanmış bulunuyor. Ayrıca, otizmi olan bireylerin beslenmeleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öncelikli olarak tüm özel eğitim, rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin katılımına yönelik 'uzaktan eğitim mesleki gelişim sertifika programı' hazırlanması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yani bundan sonraki hedefimiz, ülkemizde bulunan bu branşlardaki tüm öğretmenlerimize bu farkındalık eğitimlerini vermek. Yani sadece özel eğitim öğretmenlerimizin bu konuyla ilgili bir farkındalık geliştirmesi ve bazı içeriklere muhatap olması elbette yetmez. Tüm öğretmenlerimizin otizm konusundaki farkındalığını yükseltmek için büyük bir çalışmanın içerisinde bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK

Özel eğitim alanında son dönemde çok sayıda çalışmaya imza attıklarını ifade eden Selçuk şöyle konuştu:

"Uzun zamandır beklenen 'Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ni yayınladık. Destek eğitim alan öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıran birçok değişikliğin yanında evden çıkamayacak durumda olan bedensel engelli öğrencilere evde fizyoterapi imkanı getirdik. Rehberlik araştırma merkezlerimizi güçlendirdik. Özel eğitim ve rehberlik konularında, ailelere ücretsiz hizmet veren merkezlerin güçlenmesi, dezavantajlı öğrencilere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için başlatılan RAMKEG Projesi de tamamlandı. Özel eğitim meslek okullarımızın sayısını artırıyoruz. Verimli çalışmalar yapılıyor ve çocuklarımız oralarda inanılmaz mutlu oluyorlar. Görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere mesleki eğitimin sunulduğu özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştırıyor, etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Özel eğitim öğrencilerimiz için destek eğitim odaları yeniden tasarladık. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerimiz için destek eğitim odalarını, çocuklarımızın ihtiyacına göre eğitim materyalleri ve öğrenme alanlarıyla donattık."

ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Farklılıklarımız, eğitim dünyamızın zenginliğidir. Eğitim, birlikte, yan yana, iç içe ve kapsayıcı olunca anlam kazanıyor. Bütün çocuklarımızla daima bir arada olduğumuz eğitim yolculuğunda, hiçbir çocuğumuz yalnız değildir. Bugünkü tablo yalnız olmadıklarını net bir şekilde ifade ediyor. Eğer bu çalışmaları bir bürokratik vazife gibi yaparsak, emin olun bu meselenin insani boyutunu ihmal etmiş oluruz. Bu bizim bürokratik bir vazifemiz değil, bu bizim günlük iş ve işlemlerimizden biri değil. Bu bizim hayata, insana, insanlığa, çocuklarımıza olan bir borcumuz. Bu meseleye böyle bakıyoruz. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığı ve UNİCEF işbirliği, Avrupa Birliği ve benzer kuruluşların finansal desteği ile engeli olan çocuklarımız için, 'kapsayıcı erken çocukluk eğitimi projesi'nin de uygulama süreci başlıyor. İnşallah verilen tüm emekler karşılığını bulur ve otizmi olan çocuklarımızın hayatlarına dokunmayı başarabiliriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Selçuk'un açıklaması

- Programdan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

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Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü

Erzurum'da, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili olarak yakalanan, uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 25 Ocak'ta, florit madeni yüklü TIR'ın dorse kısmında, 17 çuvalda 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen eroin yüklü TIR, yakalanmamış gibi teslimatın yapılacağı İstanbul'a gönderildi. Burada düzenlenen operasyonla da uyuşturucu çetesi çökertildi. 3 gün süren başarılı operasyonla yakalanan şüpheliler, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jetle Erzurum'a getirildi. İran'dan uyuşturucuyu temin edip, florit madenin içerisine gizlenmesi işi ile gümrüğe naklini yapan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım ve 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi, Ahmet Özdemir, uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, örgüt üyeleri ile baron arasındaki irtibatı kuran 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlı Saruhan Özçelik, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan tutuklanarak cezaevine konuldu, gümrük şirketinde işçi olan Mazlum Özdemir ise serbest bırakıldı.

1314 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım tarafından yürütülen soruşturma sonunda 54 sayfalık iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan ile yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır'ın 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet ve Mazlum Özdemir'in ise 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapisleri istendi.

TUTUKLU SANIK ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ile tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ve avukatları katıldı. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen tutuklu sanık Hacı Karahan ise katılmadı.

Tanık ifadelerinin ardından sanıklara söz hakkı verildi. Sanıklar Mahmut Mısır ve Ali Yıldırım savunmalarında birbirini suçladı. Mehmet Zeki Fidan tarafından bacağından vurulduğunu iddia eden Mısır, "Mehmet Zeki Fidan ve Ali Yıldırım ile aynı yerde olduğumuz ortaya çıkacaktır. Ali Yıldırım ile yurt dışına giriş-çıkışlarımız çakışmıyor. Ben bu işin yurt dışı ayağı değilim" dedi.

'PKK'DAN DESTEK ALARAK ÇOK PARA KAZANACAĞINI SÖYLERDİ'

Mahmut Mısır'ın dolandırıcı olduğunu, sahte pasaport ile kaçarken yakalandığını ileri süren Ali Yıldırım ise, "Mahmut Yıldırım yalan söylüyor, son 3 yıldır kavga gürültü hep beraberdik. Birçok yerde maden işi ile uğraştığını söylüyordu. Yüksekova'da krom madeni işi ile uğraşacağını anlatıyordu. Hatta Yüksekova'da gerekirse PKK'dan destek alarak çok para kazanacağını söylerdi. İran'da maden bölgesinde üst düzey kişilere rüşvet vererek, işler yapıyordu. Benim 132 ülkeye vizem var. Ama kendisi yurt dışına gitmek isterken yakalandı" diye konuştu.

YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Sanıklardan Saruhan Özçelik ise bir önceki duruşmada baskı nedeniyle rahat konuşamadığını söyledi. Savcılık aşamasında da ifade değiştiren Özçelik, Cumhuriyet savcısına verdiği ilk ifadesini kabul ederek, uyuşturucu ile bağlantısının olmadığını iddia etti.

'AŞİRET OLSAYDIM BU KADAR SAÇMALAYAN KİŞİLERİ NEDEN TOPLAYAYIM'

Yurt dışına kaçarken değil, pasaportu ile Almanya'ya giderken gözaltına alındığını aktaran Mehmet Zeki Fidan da savunmasında şunları söyledi:

"Baskı yapıldığını söylediler ifadelerinde. Geçen duruşmada da bu duruşmada da hepsi yanımda rahat rahat konuştular. Biri benden korkuyorsa, savcılıkta da korkar, yanımda da rahat rahat konuşmazdı. Bu bir tezgahtır. Bana aşiret diyorlar. Aşiret olsaydım kendi yakınlarımdan 10 kişiyi toplardım, hepsine de bir görev verirdim. Aşiret hiyerarşisi gereği de yakalanınca hepsi susardı. Bu kadar saçmalayan kişileri neden bir araya toplayayım. Anaokuluna giden çocuk değil ki korkutayım. Mahmut Mısır, hem 'ben 55 yaşındaki adamım neyin ne olduğunu biliyorum, anlıyorum aptal değilim' diyor hem de 'korktum, baskı gördüm konuşamadım' deyip hepimizi aptal yerine koyuyor. Başkanım şüphe duyduğunuz ne varsa sorun sizi aydınlatayım."

Sanık avukatlarının da savunmasının ardından duruşmaya 1,5 saatlik ara verdi.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpekle TIR dorsesinde arama

-TIR dorsesindeki çuvallarda arama

-Çuvallar içindeki eroinin çıkarılması

-Sanıkların gece uçakla getirilmesi

-Uçağın drone görüntüleri

-Polis araçlarının havalimanından ayrılması

-Emniyet müdürlüğü bahçesinde drone görüntüsü

-Adliye binasından detay

-Alınan güvenlik önlemlerinden detay

-Sanıkların cezaevi aracı ile adliyeye getirilmesi

-Sanıkların araçtan indirilmesi

-Adliye binası

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren genç kız, öğretmenevinin terasında intihar girişiminde bulundu. Polis ve öğretmenevi çalışanları Y.N.Ş.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay öğle saatlerinde, Ereğli Öğretmenevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'dan Ereğli'ye gelen Y.N.Ş. erkek arkadaşıyla bir kafede görüştü. Sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma giren Y.N.Ş., 7 katlı öğretmenevinin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Öğretmenevi çalışanları aşağı atlamak isteyen Y.N.Ş. ile görüşürken, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kızla görüştü. Polis ve öğretmenevi çalışanları tarafından ikna edilen Y.N.Ş. intihardan vazgeçirildi. Y.N.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Öğretmen evinden detay

-Öğretmen evinden çıkarılışı

-Emniyet Müdürlüğünden detay

-Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Çetin: Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmalıyız

Adana'da 1'inci Adana Çocuk Hakları Festivali başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, "Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan emanet aldık. Çocuklarımıza güzel, yaşanabilir bir dünya bırakmalıyızö dedi.

Çukurova Belediyesi ve Çukurova Kent Konseyi'nin Adana Çocuk Hakları Komitesi'ni oluşturan sivil toplum örgütleriyle birlikte düzenlediği 1'inci Adana Çocuk Hakları Festivali start aldı. Çukurova Belediyesi Orhan Kültür Merkezi'ndeki festivalin açılışında çocuklar birbirinden güzel gösterilerle büyükleri adeta büyüledi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çocuk hakları konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Günümüzde çocuklarla ilgili olumsuzlukların önüne geçilemediğine dikkat çeken Başkan Çetin, devletin etkin önlemler alması gerektiğini vurguladı.

'ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ'

Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi olarak çocuklarla ilgili ne yapılması gerektiğini bildiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlara güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bir Kızılderili atasözü, 'Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan emanet aldık' diyor. Bu bilinçle hareket etmeli ve doğaya sahip çıkmalı, çocuklarımızı korumalıyız" dedi.

Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Kurucusu Çiğdem Akça ve Atlas Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zehra Eruçar da konuşmalarında Türkiye'de çocuk haklarına yönelik ihlaller üzerinde durdu. Konuşmaların ardından çocuklar şiirler okudu, gösteriler yaptı. Yetişkinlerin büyük beğeniyle izlediği gösteriler izleyicilerden alkış aldı. Festival kapsamında daha sonra 'Yetişkinler İçin Çocuk Hakları' semineri verildi. Seminerde Av. Ezgi Okuyucu, 'Çocuk Hakları ve Örnek Uygulamalar', Psikolog Aylin Şangün de 'Çocuk Psikolojisi ve Motivasyonu' konularında bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü

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- Festivale katılanlar

- Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Kurucusu Çiğdem Akça'nın konuşması

- Atlas Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zehra Eruçar'ın konuşması

- Başkan Soner Çetin'in konuşması

- Çocukların gösterilerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADANA,

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