DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18

09.12.2020 18:11
DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Şiddet mağduru kadın: "Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesi görülüyor, lütfen bizi boşayın"ADANA'da 1 yıl birlikte kaldığı eşi tarafından darbedilip, alıkoyulduğunu ve düğünde takılan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınlarının elinden alındığını öne süren İlknur D.

Şiddet mağduru kadın: "Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesi görülüyor, lütfen bizi boşayın"

ADANA'da 1 yıl birlikte kaldığı eşi tarafından darbedilip, alıkoyulduğunu ve düğünde takılan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınlarının elinden alındığını öne süren İlknur D. (29), 3 yıl önce açtığı boşanma davasının sonuçlanmamasına tepki gösterdi. İlknur D., "Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesini görüyorum, lütfen bizi boşayın" dedi.

Kuran kursunda öğreticilik yapan İlknur D., 2015 yılının sonlarında M.E.D. (29) ile evlendi. Çift, M.E.D.'nin görevi gereği Ankara'ya taşındı. İlknur D., iddiasına göre evliliğinin 40'ıncı gününden itibaren şiddet görmeye başladı. Hatta eşi, işe gitmeden önce telefonunu alıp, kapıyı üzerine kilitledi. İlknur D., eşinin babası ve kardeşlerini öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle şiddet gördüğünü çevresinden sakladı. Düğünde takılan altınları M.E.D.'nin Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir banka şubesinde kendi adına tuttuğunu öne süren İlknur D., evlliliklerinin 9'uncu ayında ise yine iddiasına göre eşi tarafından boğulmak istendi.

Eşinin elinden kurtulup, banyoya kaçtığını ve havalandırma penceresinden yardım istediğini anlatan İlknur D.,  M.E.D.'nin komşularına, 'İlknur kendisine zarar veriyor. Ben onu çok seviyorum' dediğini kaydetti.

AKŞAM DAYAK, SABAH 'SEVİYORUM' YAZILARI

İlknur D. bu olaydan sonra kaçarak uçakla Adana'ya ailesinin yanına geldiği. Darp raporu alıp, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile büyükleri araya girdi ve M.E.D., altınları geri verdi. Çift barışarak Ankara'ya döndü. Ancak geceleri şiddet gören ilknur D., sabahları uyandığında evin her tarafında, 'Seni çok seviyorum' yazılı notlar buldu.

KANDIRIP ALTINLARI ELİNDEN ALDILAR

İlknur D., bir süre sonra eşinin anne-babasıyla Adana'daki ailesine misafirliğe gitti. Burada kayınpederi, "M.E.D.'nin borcu var. Sana da söylemiyor. Sen bu altınlar ona ver, borcu kapatsın" dedi. İlknur D. de 150 bin lira değerindeki altınları kayınpederine teslim etti. Çift Ankara'ya dönerken, İlknur D. ailesinin yanında kaldı. Ancak genç kadın,  bir daha eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederine ulaşamadı. En son 21 Ocak 2017 tarihinde eşiyle görüşen İlknur D., kandırıldığını anlayınca 23 Ocak 2017 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gün sonra da boşanma davası açtı. Ancak, eşinin kendisinden 2 gün önce Ankara'da boşanma davası açtığını öğrendi.

BİR DARBE DE AVUKATTANDava sürerken genç kadına aylık 700 TL tedbir nafakası bağlandı. Avukatının da bu paraları, 2 yıl boyunca kendisine vermediğini ileri süren genç kadın, 2019 yılında Adana Barosu'na şikayet başvurusunda bulundu. Parasını aldıktan sonra da başka bir avukat tuttu.

'MADDİ MANEVİ ZARARA UĞRADIM'3 yıldır boşanma davası süren İlknur D., "Benden altınları da aldılar. Ben şikayet edinceye kadar beni kimse aramadı. Şikayetimden sonra aylarca beni aramayan insanlar, 'barıştıralım' diye ortaya çıktılar. Boşanma davası açtığımda eşimin, 2 gün önce Ankara'da boşanma davası açtığını öğrendim. 3 Şubat 2017 tarihinden bu yana boşanma davamız devam ediyor. Bütün eşyalarım, çeyizim, kitaplarım gitti. 150 bin liralık altınlarımı aldılar. Sadece manevi olarak değil, maddi olarak da zarara uğradımö diye konuştu.

'LÜTFEN BİZİ BOŞAYIN'İlknur D., şunları kaydetti:

"Ben önce ilahi adalete sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inanıp, güveniyorum. Ankara'daki evime gittiğimde bütün eşyaları alıp, evi terk ettiklerini gördüm. Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesini görüyorum. Lütfen bizi boşayın. Altınları aldıklarını inkar ettiler ama bizim o zaman mesaj dokümanımız vardı. Onları verince her şey ortaya çıktı. Ben bir an önce hakkımı alarak, boşanmak istiyorum. Yeni bir Emine Bulut vakası olmasın. Ben öldükten sonra adalet yerini bulmasın. Yaşarken adalet olsun."

Boşanma, Şiddet, Kadın, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika


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