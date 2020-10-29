DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Erciş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 210 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 'göçmen kaçakçılığı' ve 'insan ticareti' yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Erciş'te şüphe üzerine E.K.'nin kullandığı TIR'ı durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, TIR'ın dorsesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 170 Afganistan , 26 Pakistan , 9 Irak , 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklu toplam 210 kaçak göçmen yakalandı.TIR'ın kapalı kasa dorse kapısının, sahte olduğu değerlendirilen 'Gümrük Mührü' ile kapatıldığı ve araç içerisinde yapılan aramada ise sahte sevk irsaliyesi ele geçirildiği belirtildi. TIR şoförü E.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

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Koronavirüs tespit edilen bağımsız milletvekili Enginyurt: Bana bulaşmaz demeyin

COVİD-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bana bulaşmaz demeyin. Ben de bana bulaşmaz diyenlerdendim ama koronavirüs bana, eşime, oğluma, danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösteren lanet bir illettir" dedi.Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ankara'da tedavi altında olan Enginyurt, sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Enginyurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostlar; Covid-19 yani koronavirüs belası bütün dünyada yayılıyor. Bana bulaşmaz demeyin. Ben de bana bulaşmaz diyenlerdendim ama koronavirüs bana, eşime, oğluma, danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösteren lanet bir illettir. Bu yüzden dikkatli olalım. Üç kişiyle konuşuyorsak, 1 kişiyle konuşalım, 3 yere gideceksek 1 yere gidelim diyen Sağlık Bakanının sözüne dikkat edelim. Koronavirüs büyük bir tehlike. Bunu ortadan kaldırmanın yolu hijyen, maske, mesafe. Bu kurallara uyalım. İnşallah bu belayı hep birlikte atlatacağız. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Koronavirüs mücadelesini yapan sağlıkçılarımızı, sağlığımızı siyasete alet etmeyelim. Mücadele gerçekten en ciddi şekilde veriliyor. Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Herkesi dikkatli, duyarlı olmaya davet ediyorum"