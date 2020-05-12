DHA YURT BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

ANTALYA'DA 'MAVİ KELEBEK' UYUŞTURUCU ÇETESİNE 24 TUTUKLAMA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Mavi Kelebek' adlı uyuşturucu çetesinin 24 üyesi yakalanıp, tutuklandı. Tutuklananlar arasında geçen günlerde 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. ile DHA'ya açıklama yapan annenin tedavi edilmesini istediği oğlu G.G. de yer aldı.

Manavgat'ta kendilerine 'Mavi Kelebek' adını veren bir grubun organize suç örgütü kurarak çocukları ve gençleri uyuşturucu maddeye alıştırdığı ve onlara çeşitli kimyasal maddelerin de olduğu uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine 4 ay önce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri 2'si kadın olan 25 kişilik çetenin M.M., H.C., R.K., B.G., V.K., U.A., S.G., E.D., E.Ş., S.A., B.K., M.G., H.O., A.K., M.B., G.G., F.K., R.K., V.A., T.G., Ş.H., R.K., S.M. C.P. ve Z.E.'den oluştuğunu belirledi. Liderliğini M.M.'nin yaptığı çete üyelerinin Antalya ve Alanya'dan aldıkları çeşitli uyuşturucu maddeleri Manavgat'ta sattıklarını tespit etti.

İKİ OPERASYONDA 12 TUTUKLAMA

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlk operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ve devam eden teknik ve fiziki takip sonrasında geçen hafta salı günü yapılan ikinci operasyonda ise aralarında çetenin elebaşı M.M.'nin de bulunduğu 5 kişi daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

12 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son operasyon pazar günü saat 06.00 sıralarında gerçekleştirildi. İlçede çeşitli adreslere eşzamanlı düzenlenen baskınlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sağlık muayenesi ve parmak izlerinin alınmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerle, bir grup şüpheli yakını arasında arbede yaşandı. Gazeteciler kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle bazı şüpheli yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 223 gram metamfetamin, 380 gram kubar esrar, 80 gram eroin ile 67 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak' ve 'uyuşturucu imal ve ticareti yapmak' suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YENİ DOĞUM YAPTIĞI İÇİN ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, Z.E.'nin 7 gün önce doğum yapması ve bebeğinin hastanede kuvözde olması nedeniyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

BEBEĞİNİN BOĞAZINA BIÇAK DAYAMIŞTI, O DA ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

Aynı operasyon kapsamında hakkında arama kararı bulunan son şüphelinin ise birlikte yaşadığı kadını darbederek, kaçırdığı 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. olduğu belirlendi. E.Ş., geçen pazar günü bebeğini alıp kaçmaya çalışırken, Manavgat Yunus Emre Parkı'nda sıkıştırılmış, bebeğinin boğazına bıçak dayayıp öldürmekle tehdit etmiş ve polis tarafından bacağından vurularak yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

ANNENİN 'KURTARIN' DİYE FERYAT ETTİĞİ GENÇ DE TUTUKLANDI

Yine bu operasyon kapsamında annesi Ayşe Gödek'in Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kendisine eziyet çektirdiğini ve eve zarar verdiğini söylediği uyuşturucu bağımlısı oğlu G.G.'nin de tutuklananlar arasında bulunduğu belirlendi. G.G., dün şüphelilerle birlikte adliyeye getirildiği sırada, annesi Ayşe Gödek ve diğer yakınlarının, yaptıkları başarılı operasyon dolayısıyla jandarmayı alkışladığı görüldü.

'OĞLUMUN TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUM'

G.G.'nin annesi Ayşe Gödek, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Yalnız yaşayacak durumda değilim, ailem yok. Kardeşlerim destek oluyor. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum. Oğlum kristal kullanıyormuş ben bilmem, kristalmiş. Başka diyecek bir şeyim yok. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum. Ben götürdüm Antalya'ya. Durduramadık. Doktorlar da müsaade etti. O kendi şeyiyle çıktı geldi. Gelirken ayrı ayrı otobüslerde geldik. Kahrettik birbirimize. Geldi işte öyle doğru eve girmeden arkadaşlarının yanına gitti" dedi.

'HAKKINDAN GELEMEDİM'

G.G.'nin dayısı Himmet Tırşak da kendi oğlunun hamallık yaptığını ve uyuşturucu tuzağına düştüğünü ve 8 ay önce cezaevine girdiğini anlatarak, "Bu hamallık yaparken, kristal maddesine alıştırmışlar. 2 bin 500 lira maaşla çalışan biri bu işi yapar mı? Mutlaka alıştırdılar bunu, o da devam etti. Hakkından gelemedim. Bu çetenin eline düşmüş" diye konuştu. Yeğeni G.G.'nin en az 7 savcılıkta dosyası olduğunu da anlatan Himmet Tırşak, "Ben 7 aydır G.G.'nin ikamet ettiği evde kız kardeşimin yanında kalıyorum. Onun için evimi, işimi terk ettim" dedi. Tutuklanan G.G.'in ağabeyi Şevket Gödek'in 8 aydır cezaevinde olduğunu anlatan Tırşak, "Kardeşini kurtarmak için uğraştı olmadı. Ölümlü bir trafik kazasına karıştı, 8 aydır cezaevinde yatıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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E.Ş.'nin 4 aylık bebeğini elinde bıçakla kucağına alıp götürmesi

E.Ş.'nin parkta bacağından vurularak etkisiz hale getirmesinin ardından sağlık ekiplerini beklemesi

Ayşe Gödek'in evinde G.G.'nin yaptıklarını anlatması

345 MB/// 03.07"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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Jandarma araçlarının gelmesi

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

G.G.'nin yakınlarının jandarmayı alkışlaması

Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

Jandarma araçlarının gidişi

Ayşe Gödek'in açıklaması

Himmet Tırşak'ın açıklaması

627 MB/// 05.40"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Adana Balcalı'da ilk immün plazma bağışı yapıldı

ADANA'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yakalandığı koronavirüsü tedaviyle yenen Ersin Atan (40), immün plazma bağışında bulundu. Atan, hastanenin kan merkezinde, immün plazma bağışında bulunan ilk kişi oldu.

2 çocuk babası Ersin Atan, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde tedaviye alındı. Koronavirüs teşhisi konulan Atan, tedaviyle sağlığına kavuştu.

Atan, şifa bekleyen hastalara umut olabilmek için de Sağlık Bakanlığı'na 'immün plazma' bağışçısı olmak için kayıt yaptırdı. Yapılan işlemlerin ardından, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu. Balcalı Hastanesi'nde ilk kez yapılan immün plazma bağışı, başarıyla gerçekleştirildi.

'GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI OLUN'

Hastalık süresince umudunu hiç kaybetmediğini belirteren Atan, doktor ve diğer sağlık çalışanlarının üstün gayreti ile bu süreci atlattığını söyledi. Hastalık sürecini atlattıktan sonra vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdiğini kaydeden Atan, bağışla diğer şifa bekleyen hastalara fayda sağlanacağına inandığına vurgu yaparak, "Bu hastalığı atlatmış ve uygun olan tüm hastalarımıza da gönüllü olarak bağış yapmalarını öneriyorum" dedi.

'SAĞLIĞINA KAVUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür de süreci başhekimlik, Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova ile birlikte koronavirüs hastaları için başarıyla yürütmeye gayret göstermeye çalıştıklarını belirtti. Kömür, hastalarının sağlıklarına kavuşmasının yanı sıra immün plazma bağışçısı olmasından son derece mutlu olduğunu ifade etti.

'EN BÜYÜK DONANIMLI MERKEZLERDEN BİRİ'

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Birol Güvenç ise, merkezin 2008 yılından bu yana Bölgesel Kan Merkezi statüsünde ve ülkenin en büyük merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Güvenç, 2005 yılında kurulan Aferez Ünitesi'nin de gerek altyapı gerek personel sayısı ve eğitimi açısından dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğuna değindi. Aferez Merkezi'nin Amerikan Aferez Derneği (ASFA) ile yakın çalışma içerisinde olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Güvenç, merkezin bu dernek tarafından en iyi bildiri ödülünü aldığına, aynı derneğin yaptığı kongrede kendisinin 'konusunda uzman' olarak konuşmaya davet edildiğine dikkati çekti. Merkezde 'immün plazma' bağışı için her türlü alt yapının oluşturulduğuna vurgu yapan Güvenç, "Hastalığı geçiren ve düzelen hastalarımız bağış yaptıkça bu plazmalar ihtiyaç duyan hastalarımıza hazırlanacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bağış yapan Ersin Atan'ın hastane odasında görüntüsü

Ersin Atan'ın konuşması

Doktorun konuşması

Detaylar

SÜRE: 02'56" BOYUT: 325 MB

Haber-Kamera: ADANA,

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Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı

ADANA'da geçen yıl çökertilen, çok sayıda suça karıştıkları belirlenen 74 kişilik çıkar amaçlı suç örgütünün son üyesi Cumali Bozdoğan da saklandığı evde yakalandı. Bozdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Mart ayında, liderliğini Hasan Bozdoğan ile İ.K.'nin olduğu ileri sürülen silahlı organize suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada 'adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek ve senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme' gibi 54 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 9 Ekim 2019'da Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese şafak vakti operasyon yaptı. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 2'si aktif görevde 1'i emekli polis, 1 cezaevi müdürü, 4'ü kadın 65 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün liderliğini yaptığı iddia edilen Hasan Bozdoğan'ın, 2019'un Haziran ayında bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı öne sürülerek tutuklandığı belirlendi. Hasan Bozdoğan'ın cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı Kürkçüler Cezaevi Müdürü Mehmet Çıtak'a rüşvet verdiği iddiası üzerine cezaevi müdürü de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çıtak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİLLADA YAKALANDI

Polis, örgüte liderlik yaptığı iddia edilen iki akaryakıt istasyonu sahibi İ.K.'nin de Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında saklandığı bilgisine ulaştı. Şafak operasyonunda yakalanan İ.K. Adana'ya getirilerek sorguya alındı.

POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLER

Polis yaptığı operasyonda 65 şüpheliyi gözaltına alırken, örgüt liderlerinin ve üyelerinin evleriyle iş yerlerinde yapılan aramalarda 17 tabanca, 371 değişik çaplarda mermi, 6 av tüfeği, 54 dolu kartuş ve 1 kılıç ele geçirildi. Aramalarda silahların yanı sıra 95 bin lira tutarında çek, 37 bin 415 lira, 34 bin dolar para ele geçirildi. Örgütün ayrıca 3 yıl önce trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nu (33) şehit ederek, suçu bir başkasının üstlenmesini sağladığı da ileri sürüldü.

ÖRGÜTÜN SON ÜYESİ DE YAKALANDI

Örgüte yönelik yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 65 şüpheliden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sonraki süreçte gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü daha tutuklandı. Böylece gözaltına alınan 73 kişiden 38'i tutuklandı.

Polis, aranan örgütün son üyesi Cumali Bozdoğan'ı da 9 Mayıs Cumartesi günü saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. 8 ayrı olaydan aranan Cumali Bozdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 39'a çıktı.