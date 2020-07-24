DHA YURT BÜLTENİ -4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -4

ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE YATALAK HASTAYI TAZYİKLİ SUYLA ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİASI BARTIN'da, özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

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ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE YATALAK HASTAYI TAZYİKLİ SUYLA ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİASI

BARTIN'da, özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Merkezde çalışan 4 hastabakıcının tutuklandığı soruşturma dosyasında, yatalak Mermet Eratişk'in banyoda tazyikli suyla işkence yapılarak ölümüne neden olunduğu, bir başka engelliye de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dayak atıldığı iddia edildi. Hastabakıcıların alkollü halde işe geldikleri de öne sürüldü.

Kentteki özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bartın Valiliği'ne 4 Mart'ta gönderilen isimsiz ihbar dilekçesiyle başladı. Soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan özel bakım merkezinde görevli 4 hastabakıcıyı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen hastabakıcılar Hüsnü Güvenç, Yasin Aygün, Sercan Aksu ve İsmail Taflan tutuklandı.

DHA, SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ AYRINTILARA ULAŞTI

DHA, soruşturma dosyasındaki iddiara ulaştı. Savcılığın iddialarına göre, hastabakıcı Hüsnü Güvenç, merkezde kalan yatalak Mehmet Eratik'in yüzüne banyo yaptırdığı sırada duş başlığıyla tazyikli su tutarak nefes almasını zorlaştırıldı. Fenalaşan Eratik, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sevk edilen Eratik, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Mehmet Eratik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Eratik'e otopsi yapıldı, polis de özel bakım merkezindeki 30 kameraya ait görüntüleri mercek altına aldı. Güvenlik kamera görüntülerinden, Mehmet Eratik'in tutuklu hastabakıcı Hüsnü Güvenç tarafından engelli sandalyesiyle banyoya getirildiği, bir süre sonra üstü çıplak vaziyette odasına geri götürüldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın olaydan 5 gün sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü saptandı.

SİGARA ODASINDA SANDALYEYE BAĞLAYIP DÖVDÜLER

Yine iddiaya göre engelli S.A.'ya da değişik zamanlarda, hastabakıcılar Yasin Aygün  ve Hüsnü Güvenç kötü muamelede bulundu. İkili S.A.'yı, güvenlik kamerasının olmadığı sigara odasında sandalyeye bağlayıp, dövdü. Ardından da düşerek yaralandığı şeklinde tutanak tuttu.

'YAPTIĞIM ŞEY NEDENİYLE PİŞMANIM'

N.K. isimli engelliye şiddet uyguladığı öne sürülen hastabakıcılardan İsmail Taflan ifadesinde, "Bana saldırdı, sakinleştirmek isterken sadece ittim" dedi. Bir başka engelli M.K.'ye yönelik kötü muamelelerinden dolayı ise pişman olduğunu söyledi.

Mehmet Eratik'in ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu hastabakıcı Hüsnü Güvenç de ifadesinde, merkezde kalan engellilerin düşerek ya da çarparak yaralandıklarını, bunlarla ilgili tutanak tutulduğunu anlattı. Güvenç, Eratik'in banyo yaptırdığı sırada solunum güçlüğü çektiğini, duruma acil müdahalede bulunduğunu, bu yönde eğitimli olduğunu anlatarak, "Savunma verdim. Mehmet Eratik'i hastaneye götürüp, tedavi ettirdik. Hakkımdaki mesai saatlerinde alkol aldığım yönündeki iddialar doğru değişldir" dedi.

Tutuklu hastabakıcı Sercan Aksu ise ifadesinde, "Y.B., düşerek yaralandı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye yattı. S.A. adlı engellinin ise odasındaki duvara eliyle yumruk attı. Bu nedenle yaralandı. Alkol aldığım iddialar da asılsızdır" diye konuştu. Tutuklanan hastabakıcı Y.A. ise susma hakkını kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Müslim SARIYAR-Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR/BARTIN -

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İç çamaşırının içine gizlediği uyuşturucu ile uçağa binmek isterken yakalandı

VAN'dan İstanbul'a gitmek için havalimanına gelen ve iç çamaşırının içerisine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen D.U., giriş kontrol noktasından geçişi sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. D.U.'nün yapılan üst aramasında, iç çamaşırının kasık bölgesine gizlenmiş vaziyette 123 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Uyuşturucunun iç çamışarından çıkarılması-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

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Serinlemek için sulama göletine giren gencin cesedine ulaşıldı

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren Cengiz Yıldız (21) bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ekiplerinin katıldığı arama çalışması sonucu Yıldız'ın cesedi sabah saatlerinde bulundu.    Olay, dün akşam saatlerinde Çayırlı ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki sulama göletinde meydana geldi. İlçede garsonluk yapan Cengiz Yıldız arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine girdi. Bir süre sonra suda kaybolan Yıldız'a ulaşamayan arkadaşları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri kaybolan gencin bulunması için gölette arama çalışmalarına başladı. Gece saatlerinde ise Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi bölgeye ulaşarak arama çalışma başlattı. Sabah erken saatlerde yeniden çalışmalara başlayan dalgıçlar bekar olan Cengiz Yıldız'ın cesedine ulaştı. Yakınlarının acı feryatları arasında sudan çıkarılan gencin cesedi morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Arama kurtarma ekibinden görüntü-Dalgıçların aramalarından görüntü

Cesedin çıkartılışı

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de motosiklet sürücüsü Onur Tez, ana yola çıkan kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolu Sazova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Onur Tez kullandığı 26 VT 384 plakalı motosikletiyle şehir merkezine giderken, ana yola çıkan Bekir Şahin yönetimindeki 20 F 9775 plakalı kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Tez, olay yerinde hayatını kaybetti. Onur Tez'in cesedi savcılık ve polis ekiplerin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Bekir Şahin ise ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bartın, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -4 - Son Dakika
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