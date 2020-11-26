DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

26.11.2020 10:14
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi yakalandıGAZİANTEP'te, 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te, 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kentte iki kadın 19 ve 23 Kasım tarihlerinde polise başvurdu. Kadınlar Kozluca Mahallesi'nde yürüdükleri sırada çantalarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Kadınların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda polis, iki olayın da aynı kişi tarafından yapıldığını saptadı. Kimliği de belirlenen şüpheli, daha sonra adresine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Şüphelinin kadınları takip etmesiŞüphelinin kapkaç yapmasıŞüphelinin koşarak uzaklaşmasıŞüphelinin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan 1,5 milyon adet kaçak sigara yapımında kullanılan makaron ve 700 kilo tütün ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yüklü miktarda makaron ve tütün olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, şüphelilerin Hayrullah Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler; piyasa değeri 2 milyon lira olan, 1,5 milyon makaron, 2 milyon filtre pamuğu, 1.5 milyon sigara kağıdı, 700 kilo tütün ile 5 bin paket içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.  Gözaltına alınan Mustafa Ç. (48), Cuma Ö. (49) ve Veysel K. (52), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Makaron ve tütünlerKOM tabelasıMakaron ve tütünlerden detayMalzemelerin toplanmasıEmniyetin deposuna götürülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Bursa'da 5,5 milyon boş makaron ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 172 bin TL olan 5,5 milyon boş makaron, 24 bin doldurulmuş makaron ve 17 bin 250 sahte bandrol ele geçirilidi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki 2 iş yerinde kaçak sigara satıldığı bilgisi elde etti. Ekipler, iş yerlerinin sahipleri N.E. ve A.E.'yi takibe aldı. Teknin ve fiziki takibin ardından dün 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında piyasa değeri toplam 1 milyon 172 bin TL olan 5 milyon 500 bin boş makaron, 24 bin içi doldurulmuş makaron, 17 bin 250 sahte bandrol ve bandrol yapıştırmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

N.E. ve A.E. hakkında resmi belgede sahtecilik ile vergi kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaçak Sigara, Makaron, Tütün, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika


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