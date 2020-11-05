DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR
05.11.2020 12:45
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdiMERSİN'in Gülnar ilçesinde geçen yıl yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alanda, kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sayesinde yeni fidanlar yeşerdi.
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
MERSİN'in Gülnar ilçesinde geçen yıl yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alanda, kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sayesinde yeni fidanlar yeşerdi.
İlçeye bağlı Kuşkan Mahallesi Çavuşlu mevkiinde 2019 yılında çıkan yangında 10 hektar alanda yaklaşık 5 bin ağaç yandı. Yangının ardından Mersin Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada rehabilitasyon çalışmalarına başlarken, patlayan kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sahada yeni fidanların çıkmasını sağladı. Tohumlardan yetişen yüzlerce fidan sahayı yeşillendirmeye başladı.
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