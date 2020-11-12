Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan, diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermeli - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan, diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermeli

12.11.2020 02:11
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan, diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermeli, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de Sismik Araştırma Faaliyeti yapan Oruç Reis Gemisiyle ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de Sismik Araştırma Faaliyeti yapan Oruç Reis Gemisiyle ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Aksoy, "Yunanistan, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" açıklamasında bulundu.

Aksoy'un yaptığı yazılı açıklamada "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayınlamıştır. Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur. Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise, gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" ifadeleri yer aldı.


Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Yunanistan, araştırma, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan, diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermeli - Son Dakika


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