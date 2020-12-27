Doğa bu yıl kâh ağlattı, kâh güldürdü

OCAK

240 GÜN BOYUNCA YANDI

Büyük Avustralya yangınını söndürmek 240 gün sürdü. (1 Ocak)

Buzlar ülkesi Norveç tarihinin en sıcak kış gününü yaşadı. (2 Ocak)

Denizli'nin Çameli ilçesinde 'Denizli yünlügelini' isimli yeni bir bitki türü keşfedildi. (10 Ocak)

Antalya'da Uçansu Şelalesi'ni oluşturan Alara Çayı üzerindeki HES projesi iptal oldu. (11 Ocak)

- İklim krizi Endonezya'nın iki adasını yuttu. (16 Ocak)

BM uyardı: Gelecek 10 yılda 1 milyon tür yok olabilir. (16 Ocak)

Greenpeace Akdeniz: Sebzelerin yüzde 14'ünde yasak pestisitler kullanılıyor. (20 Ocak)

Küba dünyanın en sürdürülebilir ülkesi oldu. (23 Ocak)

- Karbonda rekor geldi, atmosferdeki CO2 oranı 415.79 ppm seviyesine ulaştı. (21 Ocak)

ŞUBAT

NEFES ALMAYAN İLK HAYVAN...

Göller Bölgesi çöller bölgesi olma yolunda... (2 Şubat)

Türkiye'nin ilk bitki fabrikası kuruldu. (2 Şubat)

Milas'ın yaşlı ve doğal kızılçam ormanı kesimden kurtuldu. (8 Şubat)

Antarktika sıcaklık rekoru kırdı. (8 Şubat)

İris Gölü yeniden kuşların oldu... Kurutulmak istenen İris Gölü, Karaburun Belediyesi ve sivil inisiyatiflerin ısrarlı çalışmaları sonucunda yok olmaktan kurtuldu. (11 Şubat)

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı Halk Ödülü açıklandı. (12 Şubat)

Çember sakallı penguenler risk altında... (14 Şubat)

- Biliminsanları ilk nefes almayan hayvanı keşfetti. Bir balık paraziti olan Henneguya salminicola'nın mitokondriyal genoma sahip olmadığı, dolayısıyla nefes almasının bir yolu bulunmadığı açıklandı. (26 Şubat)

MART

KORONAVİRÜS HAVAYI TEMİZLEDİ

Koronavirüs havayı temizledi... Çin'de koronavirüs etkisiyle hava kirliliğinde yaşanan keskin düşüş uzaydan fotoğraflandı. (1 Mart)

30 bin türün nesli tükenme tehlikesinde... (3 Mart)

AB, 2050'de net sıfır emisyon hedefleyen iklim yasasını onayladı. (4 Mart)

Siyah flamingo yeniden Türkiye'de... Adana'da Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görülen siyah flamingonun bu Türkiye'ye ikinci ziyareti. (8 Mart)

Dünyadaki son dişi beyaz zürafa öldürüldü. (11 Mart)

Korona yasaklarıyla birlikte hayvanlar şehirlere geri döndü. (17 Mart)

NİSAN

REKORTMEN KAPLUMBAĞA

Şehirlerin yeni sahipleri hayvanlar... (3 Nisan)

Zeytin yeşili denizkaplumbağası rekor kırdı... Koronavirüs nedeniyle boşalan turistik Odisha Rookery sahiline 70 bin denizkaplumbağası üremek için çıkarak rekor kırdı. (8 Nisan)

Uçuşlar durdu, dünya nefes aldı. (13 Nisan)

Avrupa'da 'zeytin cüzzamı' başladı. (14 Nisan)

İstanbullular hava kirliliğinin azalmasıyla Uludağ'ı gördü. (18 Nisan)

Pamukkale travertenleri yasak sonrası beyaza büründü. (18 Nisan)

Yıllar sonra ortaya çıktılar... Tayland sahilleri boş kalınca nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan deri sırtlı denizkaplumbağaları yumurtalarını buraya bıraktı. Mercan kayalıklarındaki balık popülasyonunda da artış kaydedildi. (20 Nisan)

Arktik üzerinde ozon tabakasındaki en büyük delik kapandı. (25 Nisan)

MAYIS

ERGENE NEHRİ'NDE KİRLİLİK AZALDI

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, 100 yaşına girdi. (1 Mayıs)

İzmir'i çekirgeler istila etti. (2 Mayıs)

İBB İstanbulluları uyardı: Nisanda yağış oranı yüzde 22 düştü. (3 Mayıs)

Ergene Nehri'nde kirlilik yüzde 54 azaldı. (6 Mayıs)

- Asya kökenli katil eşekarıları Avrupa'ya ulaştı! (12 Mayıs)

İzmir Kuş Cenneti'nde 18 bin filamingo yavrusu ilk adımlarını attı. (17 Mayıs)

- Sarı dağgülü 150 yıl sonra tekrar görüldü. (18 Mayıs)

13 yaşındaki iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu WWF'in Küresel Gençlik Ödülü'nü kazandı. (18 Mayıs)

Türkiye, Avrupa'dan plastik çöpü ithalatında birinci oldu. (20 Mayıs)

- Orta Anadolu'da rekor soğuklar... (25 Mayıs)

HAZİRAN

SİBİRYA'DA SICAKLIK 30 DERECE!

Sibirya'da 30 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. (9 Haziran)

'Zehirsiz Kampanya' kapsamında 16 tarım zehri yasaklandı. (10 Haziran)

Küre Dağları'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi... Bartın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol tarafından keşfedilen endemik bitki türüne Polystichum asiae-minoris adı verildi. (12 Haziran)

Yüzlerce flamingo yavrusu susuzluktan Tuz Gölü'nde can verdi. (17 Haziran)

Battaniye ahtapotu Çanakkale Küçükkuyu'da görüntülendi. (18 Haziran)

Bursa'da Kestel ilçesinde sel felaketi. (22 Haziran)

Denizli'de 182 kuş türünü barındıran Yayla Gölü koruma altına alındı. (28 Haziran)

TEMMUZ

GEYİK AVI DURDURULDU

Gelibolu'da çıkan yangın 19 saatte kontrol altına alındı. (6 Temmuz)

Ege Denizi'nde ilk kez mavi balina görüldü. (8 Temmuz)

Tehlikedeki kuşları avlama izni... Merkez Av Komisyonu, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin avlanmasına izin verdi. (8 Temmuz)

Sel Artvin'de can aldı. (13 Temmuz)

Geyik avı durduruldu. (17 Temmuz)

Bartın'da yeni bitki türü keşfedildi. (19 Temmuz)

Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi. (20 Temmuz)

- Sibirya'da orman yangını... (21 Temmuz)

AĞUSTOS

2020 KAYNAKLARI TÜKENDİ...

ABD genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineği doğaya salacağını açıkladı... Bu sivrisinekler zika, dang humması, sarı humma gibi hastalıkların önüne geçmek için doğaya salınacak. Genetiğiyle oynanan sivrisineğin virüsü yayan Aedes aegypti sivrisinekleriyle çiftleşerek çıkan yavruların virüsü yaymadan ölmelerine neden olması amaçlanıyor. (20 Ağustos)

Bugün, gezegenimizin 2020 için sunduğu kaynakları tükettik. (22 Ağustos)

Giresun Dereli'de sel felaketi yaşandı. (22 Ağustos)

30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul eridi. (23 Ağustos)

EYLÜL

MALATYA KAYISISI TEHLİKEDE

Malatya kayısısı için tehlike çanları çalıyor. (2 Eylül)

Nesli tükenmekte olan baba timsah 100 yavrusunu sırtında taşırken fotoğraflandı. (5 Eylül)

ABD'de 3 saatte 33 derecelik sıcaklık düşüşü gerçekleşti... ABD'nin Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başladı! Bir gün öncesinde 30-35 derecelerle yaz mevsimi yaşanıyordu. (8 Eylül)

Hakkari'deki Cilo ve Sat Dağları milli park oldu. (26 Eylül)

Konya'daki dünyanın en büyük güneş enerji santralı elektrik üretimine başladı. (28 Eylül)

Dipsiz gölün artık göl olmadığı açıklandı.

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl'ün eski haline gelmesinin mümkün olmadığı belirtildi. (30 Eylül)

EKİM

YARISI ERKEK YARISI DİŞİ KUŞ BULUNDU

Dünya devi Monsanto'nun 'glifosat'ı tarım ilacı olarak kullanması yasaklandı. (5 Ekim)

AB vatandaşı olan dördüncü Türk ürünü Aydın kestanesi oldu. (7 Ekim)

Yarısı erkek yarısı dişi bir kuş bulundu. (8 Ekim)

Marmara'da ilk kez Caretta caretta yuvası bulundu. (13 Ekim)

Rusya'da milyonlarca deniz canlısının cesedi kıyıya vurdu. (14 Ekim)

Yılın yaban hayatı fotoğraf ödülü 11 ayda çekilen fotoğrafa gitti. (14 Ekim)

Kıyı çamurçulluğu hiç durmadan 12 bin kilometre uçarak dünya rekoru kırdı. (15 Ekim)

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1.500 yaşında armut ağacıyla tanıştık. (24 Ekim)

Türkiye'nin en yaşlı ağacı korumaya alındı.

Zonguldak'taki 4 bin 115 yıllık porsuk ağacının Bronz Çağı'nda filizlendiği saptandı. Bakanlık, ülkenin en yaşlı ağacının bulunduğu bölgeyi 'tabiat anıtı alanı' ilan edip koruma altına aldı. (30 Ekim)

KASIM

GLİ'Yİ KAYBETTİK

WWF uyardı: Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor. (3 Kasım)

Ayasofya'nın ünlü kedisi Gli yaşamını yitirdi. (7 Kasım)

Göbeklitepe'den 1.000 yıl daha yaşlı Körtik Tepe Ilısu Barajı'nın sularına gömüldü. (10 Kasım)

AB, 1 trilyon Euro'luk yeşil planı onayladı.

2030'a kadar 1 trilyon Euro iklim, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirlik odaklı projelere harcanacak. (12 Kasım)

- Kuzey Kutbu'nun bu sene daha donmaya başlamadığı duyuruldu. (22 Kasım)

- 1970'ten bu yana dünyadaki sulak alanların yüzde 35'ini yok ettiğimiz açıklandı. (28 Kasım)

ARALIK

TELLİTURNA YUVADAN UÇTU!

Zehirli balon balığı avına destek ödemesi başladı... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i yürürlüğe girdi. Buna göre, her bir balon balığı kuyruğu başına (1 milyon adede kadar) 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Amaç, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak. (2 Aralık)

Ateşimiz yine yüksekti... Dünya Meteoroloji Örgütü 2020'nin dünyanın en sıcak yıllarından biri olarak kayıtlara geçmesini beklediğini açıkladı. (2 Aralık)

Telliturna, kadife ördek ve yaz ördeğinin Türkiye'yi terk ettiği açıklandı. (7 Aralık)

BM: Gezegen endüstri öncesine kıyasla 3 derece ısınma yolunda... (10 Aralık)