Erdoğan: Nükleer enerjiye karşı çıkmak gaflettir - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planladıklarını belirterek, "Dünyanın 32 ülkesinde, 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken, 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hizmet binası ve yapımı tamamlanan enerji santrallerinin EPDK'da düzenlenen açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EPDK'nın en önemli eksikliğinin uzun yıllar kendine layık bir hizmet binasının olmaması olduğunu belirterek, "4 yıl gibi bir sürede içinde bulunduğumuz bu binayı ülkemize, devletimize kazandırdık. EPDK'nın yeni hizmet binasının milletimize, enerji sektörümüze ve kurum çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM PORTFÖYÜMÜZÜ ÇEŞİTLENDİRMEYİ ARZU EDİYORCumhurbaşkanı Erdoğan, hükumet olarak ülkenin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel ekonomik görünümünü dikkate alarak çalışmaları yürüttüklerini kaydederek, "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir şiarıyla sürdürdüğümüz çalışmaların hedefi enerji ihtiyacımızın yerli ve milli imkanlarla, kaliteli, uygun fiyatlarla karşılanmasıdır. Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetindeki payını sürekli yükseltiyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinden 2027 yılına kadar 10'ar bin megavatlık ek kurulu güç katkısı hedefliyoruz. Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de ekleyerek üretim portföyümüzü çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.'2'NCİ HATTA 3'ÜNCÜ GÜÇ SANTRALİ HAZIRLIĞINA BAŞLAYACAĞIZ'

Erdoğan, Eylül ayındaki Mersin seyahatinde Akkuyu nükleer güç santralini ziyaret ederek gelinen aşamayı bizzat yerinde gördüklerini hatırlatarak, "Her biri 1200 megavat güce sahip 4 üniteden oluşan 4800 megavat kapasiteli olarak planladığımız santralimiz ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Böylece Türkiye'yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Akkuyu'nun ardından süratle 2'nci hatta 3'üncü güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Her ne kadar çevrecilik adına sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Dünyanın 32 ülkesinde, 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken, 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. Ülkemizin temiz nükleer enerjiye ulaşma çabalarını dile dolayanların çevre duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir" diye konuştu.

- Ankara