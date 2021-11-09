Üye Girişi
Erdoğan: Nükleer enerjiye karşı çıkmak gaflettir - Son Dakika

Erdoğan: Nükleer enerjiye karşı çıkmak gaflettir

09.11.2021 16:00
Erdoğan: Nükleer enerjiye karşı çıkmak gaflettir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planladıklarını belirterek, "Dünyanın 32 ülkesinde, 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken, 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planladıklarını belirterek, "Dünyanın 32 ülkesinde, 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken, 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hizmet binası ve yapımı tamamlanan enerji santrallerinin EPDK'da düzenlenen açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EPDK'nın en önemli eksikliğinin uzun yıllar kendine layık bir hizmet binasının olmaması olduğunu belirterek, "4 yıl gibi bir sürede içinde bulunduğumuz bu binayı ülkemize, devletimize kazandırdık. EPDK'nın yeni hizmet binasının milletimize, enerji sektörümüze ve kurum çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM PORTFÖYÜMÜZÜ ÇEŞİTLENDİRMEYİ ARZU EDİYORCumhurbaşkanı Erdoğan, hükumet olarak ülkenin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel ekonomik görünümünü dikkate alarak çalışmaları yürüttüklerini kaydederek, "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir şiarıyla sürdürdüğümüz çalışmaların hedefi enerji ihtiyacımızın yerli ve milli imkanlarla, kaliteli, uygun fiyatlarla karşılanmasıdır. Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetindeki payını sürekli yükseltiyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinden 2027 yılına kadar 10'ar bin megavatlık ek kurulu güç katkısı hedefliyoruz. Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de ekleyerek üretim portföyümüzü çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.'2'NCİ HATTA 3'ÜNCÜ GÜÇ SANTRALİ HAZIRLIĞINA BAŞLAYACAĞIZ'

Erdoğan, Eylül ayındaki Mersin seyahatinde Akkuyu nükleer güç santralini ziyaret ederek gelinen aşamayı bizzat yerinde gördüklerini hatırlatarak, "Her biri 1200 megavat güce sahip 4 üniteden oluşan 4800 megavat kapasiteli olarak planladığımız santralimiz ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Böylece Türkiye'yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Akkuyu'nun ardından süratle 2'nci hatta 3'üncü güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Her ne kadar çevrecilik adına sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Dünyanın 32 ülkesinde, 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken, 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. Ülkemizin temiz nükleer enerjiye ulaşma çabalarını dile dolayanların çevre duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir" diye konuştu.

- Ankara

Akkuyu Nükleer Santrali, Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan: Nükleer enerjiye karşı çıkmak gaflettir - Son Dakika


Son Dakika

Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası 15:56 Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu 15:45 Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi 15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı 14:31 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
15:44 Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
15:40 İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
15:26 Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek
15:18 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
15:08 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak
Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı         
15:40
Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı         
15:27
Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu         
14:57
Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Acil toplanma alanı çöplüğe döndü Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Acil toplanma alanı çöplüğe döndü         
14:42
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 16:05:15. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Nükleer enerjiye karşı çıkmak gaflettir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement