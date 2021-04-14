Eski Başbakan Yıldırım Akbulut vefat etti - Son Dakika

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut vefat etti

ANKARA - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında vefat etti.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, uzun yıllardır kalp tedavisi görüyordu. En son 28 Şubat'ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan Akbulut, durumu ciddileşince 10 Nisan'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Tedavisi burada devam eden Akbulut, 14 Nisan

saat 14.00 sıralarında vefat etti.