Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var" - Son Dakika

Konya'daki silahlı saldırıda 7 kişinin öldürülmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları
KONYA - Konya'nın Meram ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarına taziye ziyareti sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu.
???????Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var."
Kaynak: AA
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