Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var" - Son Dakika

Konya'daki silahlı saldırıda 7 kişinin öldürülmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları

KONYA - Konya'nın Meram ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarına taziye ziyareti sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu.

???????Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var."