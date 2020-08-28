Hakkari'de hafriyat çalışmasında bulunan küp, heyecan yarattı - Son Dakika

HAKKARİ'de, belediyeye ait iş makinesinin dün yaptığı hafriyat kaldırma çalışması sırasında bulunan 'küp', mahalle halkını heyecanlandırdı. Yetkililer, bulunan küpün boş olduğunu bildirdi.

Hakkari Belediyesi'ne ait iş makinesi, dün Bulak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İş-Kur binasının arka kısmında bulunan alanda hafriyat çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda, toprak altında büyük bir küp bulundu. Küpü, define zanneden meraklı vatandaşlar, çalışmaları heyecanla izledi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri de çalışmanın yapıldığı alana güvenlik şeridi çekip, önlem aldı. Ekipler, belediyeye ait iş makinesiyle küpün etrafını açarken, heyecanlı anlar yaşandı. Küpün kaldırılması sırasında, yan tarafında kırılma meydana geldi. Görevliler tarafından çuvala konulan küp, tutanak karşılığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Yetkililer, küpün boş olduğunu belirtti. Yörede yaşayan vatandaşlar, Hakkari'nin bir çok bölgesinde define olduğunu öne sürdü.