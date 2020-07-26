İznik Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu - Son Dakika

İznik Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren baba, 2 oğlu ve yeğeni bir süre sonra gözden kayboldu.

İznik Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren baba, 2 oğlu ve yeğeni bir süre sonra gözden kayboldu. Yardım çığlıkları üzerine göle giren vatandaşlar ikiz kardeşleri sudan çıkarırken, baba ile yeğeni için arama çalışması başlatıldı. 36 yaşındaki babanın cansız bedenine ulaşılmasının ardından 16 yaşındaki Abdullah Surani'nin de cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre, İznik Gölü kenarına pikniğe giden 36 yaşındaki Mahmut Surani oğulları Ahmet Surani (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi. İkiz kardeşler babaları ve kuzenlerini bırakıp açılınca bir süre sonra dibe battı. İkizlerin çağlık atması üzerine baba ve yeğen diğer iki kardeşi kurtarmak için yanlarına yüzmeye çalışırken onlar da dibe battı. 4 kişinin boğulmak üzere olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar suya atlayıp baba ve çocukları kurtarmaya çalıştı. 12 yaşındaki ikizler Ahmet ve Muhammed Surani vatandaşlar tarafından kurtarılıp sudan çıkarılırken baba ve 16 yaşındaki yeğenine ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. İkiz kardeşlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan olay yerine akın eden çok sayıda vatandaş suya girip kayıp baba ve 16 yaşındaki Abdullah'ı arıyor. Olay yerine gelen balık adamlar ve kurtarma ekipleri kısa süre sonra 36 yaşındaki babanın cansız bedenine ulaştı.

(İHA)

İznik Gölü, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 01:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İznik Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu - Son Dakika
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