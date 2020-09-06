İznik Gölü'nü, farkındalık için yüzerek geçtiler - Son Dakika

BURSA'da Open Water Kıtalar Arası Yüzme Grubu, suda meydana gelen çekilmeye dikkat çekmek amacıyla İznik Gölü'nde yüzerek, karşı kıyıya geçti.

Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde, son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle meydana gelen çekilmeye dikkat çekmek için Open Water Kıtalar Arası Yüzme Grubu, bir araya geldi. 25 kişilik grup, farkındalık amacıyla İznik Gölü'nde yüzerek, karşı kıyıya 6 saatte geçti.

Sabah erken saatlerde İznik Askania Tesisleri'nden yüzerek, açılan grup, 11 kilometreyi tamamladı. Gruba, Jandarma Sahil Güvenliği de eşlik etti.

Kendileri için yeni rekora imza attıklarını belirten üyelerden Fatih Karakaya, "İznik Gölü'nde son yıllarda yaşanan çekilmeye karşı farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Günler öncesinde buraya gelmek için hazırlığımızı yaptık. Bütün güvenlik önlemlerimizi alarak İznik Gölü sahilinden diğer yakasına kadar yaklaşık 11 kilometrelik mesafeyi 6 saat gibi kısa bir sürede yüzdük, bu bizim için yeni bir rekordu. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarız bir doğa harikası olan İznik Gölü'ndeki çekilme bir an önce durur. Bizler de bunun için bir farkındalık yarattıysak ne mutlu bizlere" dedi.