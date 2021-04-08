Kadıköy Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika

Kadıköy'de gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaların yer aldığı "Kadıköy Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu' Kadıköy Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kadıköy Belediyesi'nin 2020 yılındaki çalışmaları hakkında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bilgi verdi. 2020 yılına Covid-19'la mücadele çalışmaları damga vurdu. Başkan Odabaşı, pandemi sürecinde yürütülen dezenfekte çalışmaları, sosyal hizmetlere yönelik politikalar ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Odabaşı, tamamlanmasına rağmen korona nedeniyle faaliyete geçirilemeyen Sinematek/Sinema Evi, Göztepe Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezi, Suadiye Adile Naşit Çocuk Yuvası ve Alan Tiyatro'nun pandeminin etkilerinin azalmasıyla hemen faaliyete geçeceğini söyledi.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın vurguladığı konulardan biri de Kadıköy'de kentsel dönüşüm nedeniyle etkilenen altyapının yenilenmesine yönelik faaliyetler oldu. Pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek, pek çok cadde ve sokakta kaldırım, asfalt, park yenileme gibi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Odabaşı, kentsel planlamada yaya öncelikli bir politika güttüklerinin altını çizdi. Odabaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yürütülen işbirliği ile çözülemeyen sorunlarda büyük aşamalar kat edildiğinin altını çizdi. Kurbağalıdere, Kadıköy Rıhtım, Hasanpaşa Gazhanesi'nde gelinen son noktaya değinen Odabaşı, Bağdat caddesindeki çalışmaların İBB'nin yönetiminin değişmesiyle hız kazandığını, çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı meclise hitaben yaptığı konuşmada "2020 yılında Kadıköy'e değer katan projelere imza attık. 2021 yılında pandeminin neden olduğu kısıtlamalar hafiflediğinde 2020'nin çok daha üzerinde bir performansla çalışmaya devam edecek ve hayata geçirmek için sabırsızlandığımız projelerimizi işler hale getireceğiz. 2020 yılı faaliyetlerimizde emeği olan belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize, işbirliği halinde olduğumuz diğer kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve değerli Kadıköylülere gönülden teşekkür ederim." dedi. 2020 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. - İSTANBUL