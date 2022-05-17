Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon -1 - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon -1

17.05.2022 07:59
Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon -1

İSTANBUL merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik  suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye  mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.


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İstanbul, Kadıköy, Zabıta, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon -1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon -1 - Son Dakika
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