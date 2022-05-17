KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2 - Son Dakika
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KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2

17.05.2022 10:42

İSTANBUL merkezli 5 ilde, Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ile Resmi belgede sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 5 ilde, Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ile Resmi belgede sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve Resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin yaptığı operasyon kamerayla kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin adreslerin yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınmaları yer aldı.

KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2
KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2
KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2
KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2 - Son Dakika
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