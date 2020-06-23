KADIKÖY'DE 10 KATLI İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

KADIKÖY'DE 10 KATLI İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Kadıköy'de henüz faaliyete geçmeyen 10 katlı iş merkezinin çatı katında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

Kadıköy'de henüz faaliyete geçmeyen 10 katlı iş merkezinin çatı katında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Yangın 09.30 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Hüseyin Çelik Sokak'ta meydana geldi. Henüz faaliyete geçmeyen 10 katlı iş merkezinde çatısında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çalışanlar kendi imkanlarıyla aşağıya inerken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, "Bir anda çatıdan duman ve alevler yükselmeye başladı. İtfaiye ve polise haber verdik. Daha faaliyete geçmedi. İçerde kaynak çalışması yaparken çıkmış yangın" diye konuştu.

İtfaiyenin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Çatıdan yükselen alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Görgü tanıkları ile röp

-Polis ekiplerinin aldığı önlem

-İtfaiyenin iş merkezine girmesi

-Yangının söndürülmesi

-HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE 10 KATLI İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
17:25
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:45:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KADIKÖY'DE 10 KATLI İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]