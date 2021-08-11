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Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti - Son Dakika

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti

11.08.2021 11:57

Türkiye bu sabah Karadeniz'de yaşanan sel felaketi haberlerine uyandı. Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te etkili olan sağanak yağış hayatı durdurdu. Bartın'da 80 yaşında bir kadın sele kapıldı, Sinop'ta bir hastane boşaltıldı. Samsun'da göle dönen yollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Kastamonu Azdavay Belediye Başkanı Civelek "Tüm dereler taştı, tarihte böyle bir şey görmedik" sözlerini söyledi. Karabük'te ise aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü.

28 Temmuz'dan yangınlarla boğuşan Türkiye, bu sabah Karadeniz'de yaşanan sel felaketi haberiyle sarsıldı. Bartın, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da tüm gece boyunca etkisini gösteren yağışlara sel ve su baskınlarına neden oldu.

SİNOP'TA DERELER TAŞTI

Sinop'ta akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı. Şu an için can kaybının olmadığını ifade eden Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, "Zaviye Çayı, Aşağı köy, sanayi bölgesi ve pazar yerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti

AYANCIK İLÇESİNDE BİR HASTANE BOŞALTILDI

Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, ilçedeki bir fabrikada işçilerin mahsur kaldığını söyledi. Aliköy'de ise yaklaşık 100'e yakın vatandaşımızın kurtarılmayı beklediği öğrenilirken, bir hastanenin ise boşaltıldığı belirtildi. İlçede iş makinesi üzerine çıkan operatörler de sel sularından korunmaya çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti

"HİÇ CAN KAYBININ OLMAMASINI UMUT EDİYORUZ"

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu son durum hakkında açıklama yaparak şu sözlere yer verdi:

"150 vatandaşımızı kurtardık. Umudumuz hiç can kaybının olmaması. Bölgedeki 2 helikopterler tahliyeyi gerçekleştiriyoruz. Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nin bodrumunu su bastı. Orada bulunan 4 yoğun bakım hastamızı helikopterle tahliye ettik. Meteoroloji tahminlerine göre acil durum bir süre daha devam edebilir. Tüm hemşehrilerimize dere yataklarındaki evlerini tahliye etmesi için yardım ediyoruz, başka yerlere yerleştirmeye başladık. Çevre illerimizden de destekler geliyor, ekipman konusunda bir sıkıntımız yok. Küçük Sanayi Sitesi üzerindeki fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı.Tedbir amaçlı elektrikleri geçici bir süre çektik. 45 bin nüfuslu iki ilçe selden etkilendi. "

BÖLGEYE HELİKOPTERLER SEVK EDİLDİ

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu ve İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Maviş, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların da kurtarma operasyonuna katılmak üzere bölgeye gönderildiğini ve ilçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti

AFAD: GÖÇÜKTE YER ALAN 13 KİŞİDEN 8'İNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

AFAD ise bölgeye 2 hava aracının sevk edildiğini açıklayarak, "11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucu, sel ve heyelan meydana gelmiştir. Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları Bartın AFAD'dan 3 ekip 6 personel ile devam etmektedir. Yürütülen çalışmalara destek vermek üzere, Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, 1 araç, 1 bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve 1 arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise sualtı arama ekibi olay bölgesine sevk edilmiştir. Sağlık Bakanlığı'ndan toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapmaktadır. Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir" sözlerine yer verdi.

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti

SAMSUN'DA EVLERİ SU BASTI

Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerin başlayan ve 10 dakika süren sağanak, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte SASKİ ekipleri çalışma başlattı.

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti

BARTIN'DA 1 KİŞİ KAYIP

Bartın'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle köprü ve yollar çöktü, bazı bölgelerde heyelan yaşandı. Evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın sel sularına kapıldı. Yaşlı kadın aranırken, başka bir vatandaşımızın ise sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti

KÖY YOLLARI KAPANDI

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi. Vali Güner şu sözlere yer verdi:

"Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar.

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti

KASTAMONU'DA ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı. İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay- Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti

"TARİHTE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz" dedi. Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti

YAĞIŞLAR NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi ise karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti

Karadeniz, Kastamonu, Samsun, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti - Son Dakika


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