Kars'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Şaban köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 4 Temmuz tarihinden itibaren Kağızman'a bağlı Şaban köyümüzde karantina kararı alınmıştır."

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

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