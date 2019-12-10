Son Dakika Haberleri: Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü babaanne ve 2 torunu öldü -7
Son Dakika Güncel Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü babaanne ve 2 torunu öldü -7 - Son Dakika

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü babaanne ve 2 torunu öldü -7

6 saat önce

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü Babaanne ve 2 torunu öldü (Vedat Gürgen konuştu) -7.

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü Babaanne ve 2 torunu öldü (Vedat Gürgen konuştu) -7

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü babaanne ve 2 torunu öldü -7

Vedat Gürgen, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
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