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Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü babaanne ve 2 torunu öldü -7
6 saat önce
Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü Babaanne ve 2 torunu öldü (Vedat Gürgen konuştu) -7. Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
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