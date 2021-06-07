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Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulu, yurt içi ve yurt dışından 1 milyon öğrenci hedefliyor - Son Dakika

Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulu, yurt içi ve yurt dışından 1 milyon öğrenci hedefliyor

07.06.2021 12:36
Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulu, yurt içi ve yurt dışından 1 milyon öğrenci hedefliyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda yeni dönem heyecanı başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda yeni dönem heyecanı başladı. Bu yıl çevrim içi ve ilk kez çevrim dışı eğitimlerle, yurt içi ve yurt dışından 1 milyon öğrenciye ulaşılmak hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın bir markası haline gelen Genç KOMEK Yaz Okulu'nda her yıl yaz aylarında on binlerce öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Bu yıl Genç KOMEK Yaz Okulu'nda 7-14 yaş arası kız ve erkeklere, ayrı sınıflarda toplamda 3 bin öğretmen ile Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi ve farklı dersler verileceğini kaydeden Altay, "Çevrim içi olacak eğitimlerimizde eğitim sabah ve öğlen olmak üzere ayrı gruplarda, en fazla 20 kişilik sınıflarda yapılacak. Aynı zamanda dünyanın her yerinden öğrencilere Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak çevrim dışı eğitimler de verilecek. Yurt içi ve yurt dışı hedefimiz 1 milyon öğrenci kaydı almaktır. Bunlardan 60 bin öğrencimiz çevrim içi eğitim görecektir. 940 bin öğrencimiz için ise çevrim dışı eğitim planlandı." ifadelerini kullandı.

Altay, eğitime katılan her öğrenciye Kuran-ı Kerim, Elifba ve Dualar Kitabı ile Değerler Eğitim Seti'nin yanında seçtikleri eğitici derslere göre ders kiti verileceği bilgisini verdi.

Konya'daki öğrencilerin bu materyalleri elden teslim alacağını dile getiren Altay, diğer illerdeki öğrencilere ise kitaplarının kargo ile teslim edileceğini aktardı.

Yurt dışındaki öğrencilere Türkçe, İngilizce, Arapça çevrim dışı eğitim

Bu yıl ilk kez, dünyanın her yerinden yabancı öğrencilerin de Genç KOMEK'ten faydalanabileceğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Çevrim dışı kayıtlarımız yurt içi ve yurt dışı katılımcılar için KOMEK sayfasından üç dilde hazırlanan kayıt ekranı ile yapılacak. Çevrim dışı eğitim videolarının yayınlanacağı, ders simülasyonlarının, belgelerin ve ders linklerinin olacağı öğrenci paneli Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde oluşturuldu. Çevrim dışı eğitimde öğrenciler canlı destek ile anlık etkileşimde bulunabilecek. Eğitim bitiminde yapılan sınavlardan başarılı olan öğrencilere, katılım belgesi verilecek."

Başkan Altay, tüm öğrencileri 20 Haziran tarihine kadar "komek.org.tr" adresi üzerinden Genç KOMEK Yaz Okulu'na kayıt yaptırmaya davet etti.

5 Temmuz'da başlayıp 20 Ağustos'ta sona erecek eğitimlerde, 6 hafta boyunca hafta içi her gün, toplam 145 dersle öğrencilere eğitim verilecek.

Yaz okulunda öğrenciler ezberledikleri sure, dua, hadis, adab-ı muaşeret kuralları ve eğitici derslerde kazandıkları puanlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak.

Büyükşehir Belediyesi, Altay, KOMEK, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulu, yurt içi ve yurt dışından 1 milyon öğrenci hedefliyor - Son Dakika


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