Konya Modeli Belediyecilikte Emek, Üretim Ve Kadın Gücü Buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde faaliyet gösteren KOMEK Kadın Kooperatifi, kadın emeğini üretime, üretimi ise ekonomik değere dönüştüren güçlü yapısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kooperatifin üretim kalitesini ve kurumsal kapasitesini güçlendiren atölyelerden Bosna Hersek Tekstil Atölyesi’ni ziyaret etti.

Burada emeği ve alın teriyle üretime katkı sunan kadın kursiyerlerle sohbet eden Başkan Altay, atölyede yürütülen çalışmalar ve ortaya konulan ürünler hakkında bilgi aldı.

KONYA MERKEZ VE İLÇELERDE TOPLAM 25 ATÖLYE BULUNUYOR

Başkan Altay, KOMEK'in Konya'nın en önemli markalarından birisi olduğunun altını çizerek, “Özellikle kadınlarımıza meslek edindirme ile ilgili çalışmalar, kurslar yürütüyoruz. Sonrasında ise KOMEK Kooperatifi adı altında ilçelerimizde ve merkezde bulunan atölyelerimizde üretimler gerçekleştiriyoruz. Şu anda merkezde ve merkez dışında çanta, giyim, oyuncak üretimi yapan 15; toplamda 25 atölyemizde binden fazla hanım kardeşimiz çalışıyor” diye konuştu.

“HANIMLAR ÜLKEMİZİN ÜRETEN YÜZÜ OLARAK ÜRETMEYE DEVAM EDİYORLAR”

Halıdan oyuncağa, çantadan yöresel ürünlere kadar birçok yelpazede üretim gerçekleştirildiğini belirten Başkan Altay, “Hanım kardeşlerimiz, özellikle oyuncak ve çanta yapma konusunda artık neredeyse ihtisaslaştılar. Ayrıca KOSKİ'nin yazlık ve kışlık kıyafetlerini bu atölyelerde üretiyoruz. Hem belediyemizin ihtiyacı hem belediyemizin dışında AFAD'ın, ihracat yapan firmaların, Türk Hava Yolları gibi önemli kurumların ihtiyaçlarını da bu atölyelerde üretiyoruz. Hanım kardeşlerimiz hem burada aile bütçelerine ciddi bir katkı sağlıyorlar hem de ülkemizin üreten yüzü olarak üretmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“HANIMLARIN ÜRETİME KATILMASINA İMKAN SAĞLIYOR”

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri KOMEK Kadın Kooperatifi’nin eğitimi üretim, satış, markalaşma ve istihdamla tamamlayan bütüncül bir model uyguladığını kaydeden Başkan Altay, “KOMEK kursiyerlerimizin eğitimlerde kazandıkları mesleki becerilerini üretim zincirine dahil eden KOMEK Kadın Kooperatifimiz, merkez ve ilçelerdeki atölyeleriyle hanımların üretime katılmasına imkan sağlıyor. Kooperatifimiz, merkezdeki üretim gücünü ilçelerdeki kadın emeğiyle buluşturarak kadın istihdamını destekleyen, üretimi tabana yayan ve yerel ekonomiye katkı sağlayan çalışmalarını güçlendirerek sürdürecek” dedi.

“TÜM KURUMLARIMIZI HANIM KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Başkan Altay, kooperatifte aslında bir ekosistem oluştuğunu vurgulayarak, “Özel sektörden kamuya kadar tüm ihtiyaçları gidermek için hazırlıklarımız var. Özellikle iş kıyafetleri ve oyuncak üretmek için hanımlarımız sipariş bekliyorlar. Bu vesileyle bu konuda tüm kurumlarımızı da hanım kardeşlerimize destek olmaya davet ediyorum. Ben KOMEK Kooperatifinde emek veren tüm hanımlarımıza teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak onlara destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KADINLAR ÜRETİMLE HEM KENDİLERİNE HEM ŞEHRE KATKI SAĞLIYOR

KOMEK Kooperatifi’nde üretim yaparak şehre ve ev ekonomisine destek olan kadınlar da kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üretimin içerisinde yer almanın kendileri için değerli bir deneyim olduğunu belirten kadınlar, emeklerini ürüne dönüştürmelerine ve aile bütçelerine katkı sunmalarına imkan sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

KOMEK’TE ÜRETİM MERKEZDEN İLÇELERE YAYILIYOR

Kooperatifin merkezdeki üretim altyapısını Hacı Sadık Tekstil Atölyesi, Sündüz Öğülmüş Kesim Atölyesi, Büyüksinan Tekstil ve Tasarım Atölyesi, Karakulak Pelüş Oyuncak Atölyesi, Bosna Hersek Tekstil ve Çanta Atölyesi, Alakova Tekstil Atölyesi, Ertuğrulgazi Halı-Kilim Atölyesi, Beyhekim Çini Atölyesi, ve Anatoya Ahşap Atölyesi oluşturuyor.

Kültürpark, Ecdat Parkı, Ereğli, Seydişehir ve Konya Otogarı’nda bulunan sergi satış alanları ise atölyelerde üretilen ürünlerin vatandaşlarla buluşmasını sağlıyor.

“EMEĞİMİZİ İLÇELERLE BÜYÜTÜYORUZ”

“Emeğimizi İlçelerle Büyütüyoruz” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren kooperatif, merkezdeki güçlü üretim altyapısını ilçelere de taşıyarak yerel kalkınmaya katkı sunuyor.

Bu kapsamda merkezin dışında; Akşehir KOMEK Tekstil Atölyesi, Beyşehir Tekstil Atölyesi, Seydişehir Tekstil Atölyesi, Bozkır ASEM Tekstil Atölyesi, Ereğli KOMEK Tekstil Atölyesi, Sızma Halı-Kilim Atölyesi, Yunak Amigurumi Atölyesi, Beyşehir Amigurumi Atölyesi, Yunak KOMEK Tekstil Atölyesi, Akşehir KOMEK Oyuncak Atölyesi, Beyşehir Pelüş Oyuncak Atölyesi, Ereğli Taş Tozu Atölyesi, Ladik Halı Atölyesi, Hüyük Amigurumi Atölyesi, Karapınar Tekstil Atölyesi ve Ereğli ASEM Tekstil Atölyesi bulunuyor. İlçe atölyeleri, kadınların bulundukları yerde üretime katılmasına, aile ekonomilerine katkı sağlamasına ve yerel becerilerin ekonomik değere dönüşmesine imkan sunuyor.

Atölyelerde üretim, evde üretim ve emanet usulü satış modelleriyle kadınlara farklı çalışma imkanları sunulurken, kursiyerlerin mesleki deneyimlerini geliştirmeleri ve aile ekonomilerine katkı sağlamaları destekleniyor.

KOMEK ÜRÜNLERİ FARKLI KANALLARLA TÜKETİCİYE ULAŞIYOR

KOMEK Kooperatifi; Zenobya, Zeybe, Anatoya ve KOMEK Pazarı markalarıyla üretimden pazarlamaya uzanan bir yapı oluşturuyor. E-ticaret, sosyal medya, sergi-satış merkezleri ve farklı satış kanalları aracılığıyla KOMEK atölyelerinde üretilen ürünler daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.