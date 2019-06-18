Kuvvetli yağış uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
'nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarıya göre sağanak yağış akşam saatlerine kadar devam edecek ve hayatı olumsuz etkileyecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü içinde Düzce
'nin de yer aldığı Karadeniz Bölgesi
'nin iç kesimleri için su baskınlarına, ulaşımda aksamalara ve ani sel baskınlarına neden olabilecek gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava tahminlerine dayanılarak yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara
'nın güneydoğusu ( Kocaeli
, Sakarya
, Bilecik
), İç Ege
(Afyonkarahisar, Uşak
, Denizli
, Kütahya
, Manisa
ile İzmir
, Aydın
ve Muğla
'nın iç kesimleri), İç Anadolu
( Ankara
, Çankırı
, Konya
, Yozgat
, Sivas
, Kayseri
, Kırşehir
, Nevşehir
, Niğde
, Kırıkkale
, Karaman
, Aksaray
), Akdeniz
( Burdur
, Isparta
, Osmaniye
ile Antalya Mersin
ve Adana
'nın İç kesimleri) ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Bolu
, Karabük
, Çorum
, Amasya
, Tokat
, Gümüşhane
, Bayburt
ile Düzce, Zonguldak
, Bartın
, Kastamonu
, Sinop
, Samsun
, Ordu
, Trabzon
ve Rize
'nin İç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DÜZCE
Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti
Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü