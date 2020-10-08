MİT VE TSK'dan Kuzey Irak Gare'de PKK'ya müşterek operasyon - Son Dakika

MİT VE TSK'dan Kuzey Irak Gare'de PKK'ya müşterek operasyon

08.10.2020 18:25
MİT VE TSK'dan Kuzey Irak Gare'de PKK'ya müşterek operasyon, System.String[]

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Tunceli kırsalında 2013-2019 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan, Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında sabotaj eğitimi aldıktan sonra örgütün sözde Özel Güç biriminde faaliyet göstermeye başlayan Jir kod adlı Mazlum Demir, 6 Ekim tarihinde MİT ve TSK'nın Kuzey Irak Gare'de düzenlediği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre, MİT tarafından PKK/KCK Özel Güç birimlerinden sorumlu olan Mazlum Demir'in PKK tarafından metropollerde sansasyonel eylem yapması amacıyla görevlendirildiği tespit edildi. Sahadaki unsurları vasıtasıyla Demir'i takibe alan MİT, anılan metropollerde sansasyonel bir eylemde kullanılacak patlayıcı ve mühimmatı ele geçirme hazırlığı yaptığını teyit etti. Bunun üzerine MİT ve TSK'nın düzenlediği nokta operasyonuyla Mazlum Demir etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Mazlum Demir, Irak, PKK, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT VE TSK'dan Kuzey Irak Gare'de PKK'ya müşterek operasyon - Son Dakika

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