MÜSİAD'dan turizmi canlandıracak proje - Son Dakika

MÜSİAD'dan turizmi canlandıracak proje

Türkiye'nin turizm gelirini artırmaya yönelik projeler geliştiren ve bu alanda yoğun çalışmalar yürüten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), daha önce Türkiye'yi keşfetmemiş olan yabancı turistin ilgisini çekebilmek ve yeni bir turizm kaynağı oluşturmak için Karavan Park...

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Türkiye'nin turizm gelirini artırmaya yönelik projeler geliştiren ve bu alanda yoğun çalışmalar yürüten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), daha önce Türkiye'yi keşfetmemiş olan yabancı turistin ilgisini çekebilmek ve yeni bir turizm kaynağı oluşturmak için Karavan Park Projesini hayata geçiriyor.

Daha önce Türkiye'yi keşfetmemiş olan yabancı turistin ilgisini çekebilmek ve yeni bir turizm kaynağı oluşturmak için harekete geçen MÜSİAD, Karavan Park Projesini hayata geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın destekleriyle hayata geçirilen projeyi, MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Karavan Turizmi Çalışma Grubu Başkanı Ümit Hotaman koordine ediyor.

Türkiye'nin tarihi, doğası ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının zengin kültür mirası ile dünyada eşi benzeri olmayan bir turizm lokasyonu olduğunu ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen başarılı tanıtım kampanyaları sayesinde, özellikle son yıllarda ülkemiz önemli bir turizm atağı gerçekleştirmiştir. Bizler de MÜSİAD olarak, Türkiye'nin turizm potansiyelini tamamıyla açığa çıkararak, dünyanın her noktasından turistin ilgisini ülkemize çekebilmek adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, dünyada yükselen bir trendle, önemli turizm yöntemlerinden biri olarak öne çıkan karavan turizmini ülkemizde yaygınlaştırmak ve karavan turizmini tercih eden yabancı turistlerin rotasına Türkiye'yi eklemelerini sağlamak amacıyla bir proje geliştirdik" dedi.

"Karavan Park Projesi turizme can suyu olacak"

Karavan Park isimli proje ile Türkiye'ye gelen turistlerin, Türkiye'nin zenginliklerini keşfedebilmeleri için yalnızca bir şehirde değil, birçok şehirde gezerek konaklayabilmelerini sağlayacaklarını kaydeden Saygılı, "Konaklama tesisleri ve otellerin, Covid-19 salgınının beraberinde getirdiği gerekliliklerden dolayı tercih edilme oranlarının düşmesi, turizm sektörünü ciddi anlamda etkilerken, sektörden doğrudan ve dolaylı olarak gelir elde eden çalışan kitleyi de zor duruma soktu. Dolayısıyla, sektörün bir an önce eski performansına dönerek, Türkiye'nin yeniden yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi olması, ülke ekonomimizin gelişmesi, istihdamın korunması ve artırılması bakımından son derece elzemdir. Karavan turizmi, özellikle salgının ardından tüm dünyada en fazla tercih edilen tatil yöntemlerinden oluyor. Bizler de bu yükselen turizm çeşidini en iyi şekilde ülkemizde canlandırarak, ülkemizin turizmden sağlamış olduğu geliri artırmayı hedefliyoruz. MÜSİAD, Karavan Park Projesiyle; günlük ortalama 200 dolar harcayan 6 milyon turisti ülkemizde ağırlamayı hedeflemektedir. Bu bakımdan projenin, turizm sektörünün içinden geçmekte olduğu darboğazdan çıkış noktasında, can suyu olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Karavan Park rotası genişleyecek

Karavan Park alanının yapılacağı ilk nokta olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahil şeridinde bir bölge ile Hıdırnebi Yaylası seçildi. Karavan Park Projesi ile Türkiye genelinde belirlenecek 90 noktaya karavancılar için park alanları kurularak rotalar oluşturulabilecek. Proje kapsamında; Karavan Park alanlarında, her karavan için 80 ile 100 metrekare park alanı, temiz su, atık su boşaltım yerleri, elektrik, çeşitli sosyal donatılar ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı alanlar yer alacak.

Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van ve Trabzon şehirleri, ilk etapta Karavan Park rotasına eklenecek şehirler olacak.

Karavan Park rotasında yer alma noktasında yoğun ilginin olduğu diğer illerimizin projeye ilişkin çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve MÜSİAD tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen iller, proje kapsamında Karavan Park rotasına eklenebilecek. - İZMİR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Turizmi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MÜSİAD'dan turizmi canlandıracak proje - Son Dakika

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