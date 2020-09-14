MÜSİAD turizmi canlandıracak projeyi hayata geçiriyor

Türkiye'nin turizm gelirini artırmaya yönelik projeler geliştiren ve bu alanda yoğun çalışmalar yürüten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), daha önce Türkiye'yi keşfetmemiş olan yabancı turistin ilgisini çekebilmek ve yeni bir turizm kaynağı oluşturmak için Karavan Park projesini hayata geçiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MÜSİAD Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan, Türkiye'nin; tarihi, doğası ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının zengin kültür mirası ile dünyada eşi benzeri olmayan bir turizm lokasyonu olarak öne çıktığını söyledi. Bakan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen başarılı tanıtım kampanyaları sayesinde, özellikle son yıllarda ülkemiz önemli bir turizm atağı gerçekleştirmiştir. Bizler de MÜSİAD olarak, Türkiye'nin turizm potansiyelini tamamıyla açığa çıkararak, dünyanın her noktasından turistin ilgisini ülkemize çekebilmek adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, dünyada yükselen bir trendle, önemli turizm yöntemlerinden biri olarak öne çıkan karavan turizmini ülkemizde yaygınlaştırmak ve karavan turizmini tercih eden yabancı turistlerin rotasına Türkiye'yi eklemelerini sağlamak amacıyla bir proje geliştirdik. Karavan Park projesiyle Türkiye'ye gelen turistlerin, Türkiye'nin zenginliklerini keşfedebilmeleri için yalnızca bir şehirde değil, birçok şehirde gezerek konaklayabilmelerini sağlayacağız" dedi.

"Karavan Park projesi turizme cansuyu olacak"

Karavan Park projesinin turizme cansuyu olacağını dile getiren Bakan, "Konaklama tesisleri ve otellerin, pandemi salgınının beraberinde getirdiği gerekliliklerden dolayı tercih edilme oranlarının düşmesi, turizm sektörünü ciddi anlamda etkilerken, sektörden doğrudan ve dolaylı olarak gelir elde eden çalışan kitleyi de zor duruma soktu. Dolayısıyla, sektörün bir an önce eski performansına dönerek, Türkiye'nin yeniden yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi olması, ülke ekonomimizin gelişmesi, istihdamın korunması ve artırılması bakımından son derece elzemdir. Karavan turizmi, özellikle salgının ardından tüm dünyada en fazla tercih edilen tatil yöntemlerinden oluyor. Bizler de bu yükselen turizm çeşidini en iyi şekilde ülkemizde canlandırarak, ülkemizin turizmden sağlamış olduğu geliri artırmayı hedefliyoruz. MÜSİAD, Karavan Park projesiyle günlük ortalama 200 dolar harcayan 6 milyon turisti ülkemizde ağırlamayı hedeflemektedir. Bu bakımdan projenin, turizm sektörünün içinden geçmekte olduğu darboğazdan çıkış noktasında, cansuyu olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karavan Park rotası genişleyecek"

Karavan Park alanının yapılacağı ilk nokta olarak Trabzon'un Akçaabaat ilçesinde sahil şeridinde bir bölge ile Hıdırnebi Yaylası seçildiğini söyleyen Bakan, "Karavan Park projesiyle, Türkiye genelinde belirlenecek 90 noktaya karavancılar için park alanları kurularak rotalar oluşturulabilecek. Proje kapsamında; karavan park alanlarında her karavan için 80 ile 100 metrekare park alanı, temiz su, atık su boşaltım yerleri, elektrik, çeşitli sosyal donatılar ve 7/24 saat gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı alanlar yer alacak. Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van ve Trabzon şehirleri, ilk etapta Karavan Park rotasına eklenecek şehirler olacak. Karavan Park rotasında yer alma noktasında yoğun ilginin olduğu diğer illerimizin projeye ilişkin çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve MÜSİAD tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen iller, proje kapsamında Karavan Park rotasına eklenebilecek" şeklinde konuştu. - VAN