Rize-Artvin Havalimanı'na "Rize-Artvin" isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Rize-Artvin Havalimanı'na "Rize-Artvin" isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı (2)

14.05.2022 13:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize- Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılandı.

Uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, gazetecilere, havalimanının Rize ve Artvin için önemli bir proje olduğunu söyledi.

İnişi pilotlarla birlikte kokpitte gerçekleştirdiğini belirten Ekşi, "Çok güzel bir havalimanı. İnişi çok kolay. Üç kilometre pisti var. Bina olarak çok güzel. İnşallah bölge için hayırlara vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Ekşi, yolcularla tek tek selamlaştığını dile getirerek, "Ağlayanlar bile oldu mutluluktan. Çok gurur verici bir şey." diye konuştu.

Yolculardan Enis Alimoğlu, Rize'nin Davos'un karşılığı olduğunu belirterek, "İsviçre gibi yeşili bol. Şimdi onların cevabını vereceğiz. Yatırımla birlikte. Recep Tayyip Erdoğan her anlamda yatırımlarla Avrupa'ya, dünyaya cevap veriyor. Nokta nokta çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Rize-Artvin" uçağına binmek için sabah Trabzon'dan uçakla İstanbul'a gittiğini anlatan Rıdvan Serbestoğlu, "Uçakta yer yoktu. Son anda bir yer açıldı ve binmek nasip oldu. Son derece gurur verici." dedi.

Uçağa binmek için Rize'den İstanbul'a giden Bülent İsmaioğlu ise "Ağlayanlar vardı uçakta. Çok kalabalıktı. Normal bir yolculuk değildi. Yapanlardan Allah razı olsun. Bölge için çok değerli bir yatırım." diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Rize-Artvin Havalimanı'na Rize-Artvin isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı (2)
Rize-Artvin Havalimanı'na Rize-Artvin isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı (2)
Rize-Artvin Havalimanı'na Rize-Artvin isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı (2)
Rize-Artvin Havalimanı'na Rize-Artvin isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı (2)

YORUMLAR
500
Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi Rize-Artvin Havalimanı açılıyor Rize-Artvin Havalimanı açılıyor SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Rize Artvin Havalimanı, cumhurbaşkanı, Yolcu Uçağı, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı'na 'Rize-Artvin' isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı (2) - Son Dakika


Son Dakika
13:27 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmelere başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 13:45:11. #1.13#
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'na "Rize-Artvin" isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement