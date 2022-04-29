Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma

29.04.2022 00:18
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma

ŞANLIURFA Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl'de, Kadir Gecesinde bir grup meydanda toplanarak üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı siyah bayrak açtı ve şeriat çağrısında bulundu. İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri kınandı. Protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Şanlıurfa Valiliği, tepkiye yol açan videoyla ilgili açıklama yaptı. Olaya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"27.04.2022 Çarşamba günü Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah Camiinde kılınan teravih namazı çıkışında yaklaşık 200 kişiden oluşan bir grup tarafından 21.30- 21: 50 saatleri arasında İsrail'i kınama amacıyla basın açıklaması yapılmış ve okunan duaların ardından, topluluğun emniyet güçlerimizin uyarıları üzerine dağılmaları sağlanmıştır. Basın açıklaması sırasında meydana geldiği iddia edilen ve sosyal medya platformlarında dile getirilen hususlarla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir."


Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
YORUMLAR
500
Şanlıurfa Valiliğinden açıklama Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Protesto, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma - Son Dakika


Son Dakika
00:01 Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor!
23:59 Ronaldo, Chelsea maçında rekor kırdı!
23:53 Kırşehir'de yol kenarında bulunan ölü köpekler yürek burktu
23:35 Osmaniye'de bir otomobil 10 metre yükseklikten alt geçide düştü, 3 kişi yaralandı
23:30 Mansur Yavaş, 3 bine yakın ailenin eczane borcunu kapatacak
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 00:24:34. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement