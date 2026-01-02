Şanlıurfa'da tarihin en yoğun kar yağışı: 104 saat kesintisiz çalışıldı - Son Dakika
02.01.2026 17:07
ŞBB Başkanı Gülpınar, son 58 yılın en yoğun kar yağışının ardından düzenlenen bilgilendirme toplantısında yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kar yağışının ardından 104 saat kesintisiz çalıştıklarını ve bu süreçte 48 bin 945 kilometre yol kat ettiklerini belirtti. Gülpınar, 'Bu rakamlar mücadelenin büyüklüğünü ortaya koyuyor' dedi. Ayrıca, kar yağışının afet boyutunda yaşandığını vurgulayan Gülpınar, 'Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 sorunsuz bir afet yönetimi yoktur.' ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, son 58 yılın en yoğun kar yağışının ardından düzenlenen bilgilendirme toplantısında yürütülen çalışmaları tüm ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaştı. Başkan Gülpınar, "Karaköprü'de 32 santimetre kar ölçtük, 104 saat kesintisiz çalıştık, 48 bin 945 kilometre yol kat ettik. Bu rakamlar mücadelenin büyüklüğünü ortaya koyuyor" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentte etkili olan ve Cumhuriyet tarihinin en yoğun kar yağışlarından biri olarak kayıtlara geçen süreçle ilgili kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi.

"URFA, 58 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞADI"

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında kar yağışının boyutuna dikkat çeken Başkan Gülpınar, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Şanlıurfa'da en son 1968 yılında 29 santimetre kar ölçümü yapıldığını hatırlattı. 31 Aralık gecesi Karaköprü'de yapılan ölçümde ise kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığını belirten Gülpınar, "Bu resmi bir ölçüm değil ancak bizzat kendi ellerimizle ölçtük. Büyük ihtimalle Urfa tarihinin en yoğun kar yağışını yaşadık" dedi.

YOĞUNLUĞUN EN NET GÖSTERGESİ: ÇÖKEN ÇATILAR

Kar yağışının sıradan bir meteorolojik olay olmadığını vurgulayan Başkan Gülpınar, ana yolların kapanmasının her kar yağışında yaşanabileceğini ancak bu kez durumun çok daha farklı olduğunu ifade etti.

"Benim için en önemli gösterge, karın ağırlığına dayanamayan çatıların çökmesidir" diyen Gülpınar, Organize Sanayi Bölgesi, oto galericiler sitesi, hal pazarı, kamu kurumları ve 12 Eylül Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sundurma, tente ve pergolelerin çöktüğünü, araçların hasar gördüğünü ve ciddi maddi kayıpların oluştuğunu söyledi.

KAR YAĞMADAN ÖNCE HAZIRLIK YAPILDI

Olağanüstü hava koşullarına rağmen sürecin kontrollü şekilde yönetildiğini belirten Başkan Gülpınar, kar yağışından bir gün önce tüm birimlerle toplantı yaptıklarını açıkladı.

Araçların konuşlandırılacağı noktaların önceden belirlendiğini, tüm araçlara kamera sistemi kurulduğunu ve uydu üzerinden takip edildiğini kaydeden Gülpınar, "Gece 12'den itibaren ekiplerimiz görev yerlerine geçti ve karın başlamasını bekledi" dedi.

24 SAAT ARALIKSIZ, 104 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Kar yağışının sabah saatlerinde başlayarak zaman zaman tipiye dönüştüğünü belirten Başkan Gülpınar, yolların açıldıktan 10 dakika sonra tekrar kapandığını söyledi.

Buna rağmen ekiplerin 24 saat aralıksız, toplamda ise 104 saat kesintisiz çalıştığını ifade eden Başkan Gülpınar, "Yılbaşı gecesi ve yılbaşı günü, Urfa halkı mağdur olmasın diye personelimiz büyük bir fedakârlık gösterdi. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TRAFİĞİ ASIL ZORLAYAN NEDEN: ZİNCİRSİZ VE KAR LASTİKSİZ ARAÇLAR

Başkan Gülpınar, yaşanan trafik aksaklıklarının büyük bölümünün zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlardan kaynaklandığını vurguladı. Özellikle ağır tonajlı araçların Akabe yokuşu gibi kritik güzergâhlarda trafiği tıkadığını söyledi.

"Kendi binek aracımızla, sadece kar lastiği sayesinde 13–14 saat boyunca Urfa'yı dolaştık, hiçbir sorun yaşamadık" diyen Gülpınar, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

ŞEHİR GENELİ KAMERA VE DEVİYE ARAÇLARIYLA İZLENDİ

Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki Trafik Kontrol Merkezi'nden tüm şehrin anlık olarak izlendiğini belirten Başkan Gülpınar, 23 gezici devriye aracı ve 484 kamera ile müdahale önceliklerinin belirlendiğini söyledi.

Bazı araçların aynı güzergahta bir günde 100 kilometreye yakın yol yaptığını ifade eden Gülpınar, bunun mücadelenin ne kadar yoğun olduğunu gösterdiğini kaydetti.

104 SAATLİK MÜCADELEDE 48 BİN 945 KİLOMETRE YOL

Başkan Gülpınar, karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların büyüklüğünü rakamlarla ortaya koyarak, süreç boyunca 3 bin 620 ton tuzun kullanıldığını, 1.412 belediye personelinin sahada görev aldığını söyledi. Çalışmalarda 298 araç ve iş makinesinin aktif olarak kullanıldığını belirten Gülpınar, ekiplerin toplamda 48 bin 945 kilometre yol kat ettiğini, mücadelenin ise 104 saat boyunca kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti.

ÜCRETSİZ ULAŞIM VE SOSYAL DESTEK

Kar yağışı süresince toplu taşımanın iki gün boyunca ücretsiz yapıldığını belirten Gülpınar, 546 bin vatandaşın ücretsiz taşındığını söyledi.

Yolda kalan vatandaşlara adet kumanyalar dağıtıldığını, ücretsiz araç kurtarma hizmeti verildiğini ve mahsur kalanlara ikame destek sağlandığını ifade etti.

ALO 153 HİÇ DURMADI

Alo 153 Çağrı Merkezi'ne 22 bin 621 çağrı geldiğini açıklayan Gülpınar, maksimum bekleme süresinin 54 saniye olduğunu vurguladı. "Vatandaşımızın hatta beklememesi için bunu özellikle takip ettik" dedi.

KIRSALDA 2.431 KİLOMETRE YOL AÇILDI

Kar yağışının ardından çalışmaların kırsala kaydırıldığını belirten Başkan Gülpınar, bu sabah itibarıyla 2.431 kilometre köy yolunun ulaşıma açıldığını açıkladı.

25 ekibin sahada görev yaptığını, özel sektörden kiralanan graderlerle çalışmaların hızlandırıldığını ifade eden Gülpınar, "Hedefimiz 48 saat içinde kapalı köy yolu bırakmamak" dedi.

BUZLANMA UYARISI

Meteorolojinin uyarılarına dikkat çeken Başkan Gülpınar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşeceğini, bu nedenle buzlanmaya karşı tuzlama ve yol açma çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.

"BU BİR AFETTİ, TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Kar yağışının afet boyutunda yaşandığını vurgulayan Gülpınar, "Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 sorunsuz bir afet yönetimi yoktur. Önemli olan tedbiri önceden almak ve krizi yönetmektir. Biz bunu yaptık" dedi.

Kar yağışının başladığı ilk gün Harran ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiğini, sürücünün ise kayıp olduğunu kazaya da vurgu yapan Başkan Gülpınar, yaşamını yitiren çocuklara Allah'tan rahmet diledi. Başkan Gülpınar, Harran'da kayıp olan vatandaşın bulunması için arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de vurguladı.

"KAR ZAHMET AMA AYNI ZAMANDA BEREKETTİR"

Konuşmasının sonunda kar yağışının tarım açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Gülpınar, "Kuraklık tehdidi altındayız. Bu yağış rahmettir, berekettir" dedi.

Toplantı, basın mensuplarının soruları ve değerlendirmeleriyle sona erdi.

