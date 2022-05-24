SEVGİLİSİ 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ; POLİS CESEDİN POZİSYONUNDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ - Son Dakika
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SEVGİLİSİ 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ; POLİS CESEDİN POZİSYONUNDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ

24.05.2022 14:50

KONYA'da polis, Kübra Nur D. (20) ile yaşadığı evde intihar ettiği öne sürülen Mehmet Küpeli'nin (32), cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan yola çıkarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

KONYA'da polis, Kübra Nur D. (20) ile yaşadığı evde intihar ettiği öne sürülen Mehmet Küpeli'nin (32), cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan yola çıkarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. İlk ifadesinde Küpeli'nin intihar ettiğini öne süren Kübra Nur D., 5 ay sonra alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kübra Nur D., Küpeli'nin Adem Sükuti (35) ve İbrahim Akhançer (31) ile para meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğünü söyledi.

Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde ocak ayında, 1 çocuk annesi Kübra Nur D.'nin, 15 gündür birlikte yaşadığı Mehmet Küpeli'nin intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Küpeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada evde olan Kübra Nur D. ilk ifadesinde, Küpeli'nin, arkadaşları Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer ile dışarıdayken tartıştıklarını, ardından eve gelip, tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini belirtti. Kübra Nur D., olayın ardından korktuğu için arkadaşları Sükuti ve Akhançer'i arayıp haber verdiğini ifade etti.

EKİPLER TESPİT ETTİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. 2 gün önce tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D., cinayeti itiraf ederek, O an evde 4 kişiydik, Adem Sükuti ve Mehmet arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Adem, tüfekle Mehmet'in başına ateş ederek öldürdü. İbrahim Akhançer ile de olaya intihar süsü verdik. Olay anından sonra ise telefon kayıtlarına geçmesi için Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer markete gitti ve bir süre sonra da onları aradım ve Mehmet Küpeli'nin intihar ettiğini söyledim dedi.

TUTUKLANDILAR

Ekipler, şüpheliler Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer'i, iş yerlerine yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Sükuti, Akhançer ve Kübra Nur D., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Salih BÜYÜKSAMANCIKONYA, (DHA)-

SEVGİLİSİ 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ; POLİS CESEDİN POZİSYONUNDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ
SEVGİLİSİ 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ; POLİS CESEDİN POZİSYONUNDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ
SEVGİLİSİ 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ; POLİS CESEDİN POZİSYONUNDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ

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Kaynak: DHA

Selçuklu, İntihar, Konya, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİ 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ; POLİS CESEDİN POZİSYONUNDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ - Son Dakika


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