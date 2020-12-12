Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan isale hattı ile Gaziantep'in 2050 yılına kadar su sıkıntısı çekmeyeceğini vurgulayarak, "Hizmete açtığımız ilk etap, yıllık 100 milyon metreküpe yakın suyu aktarma kapasitesine sahiptir. Barajı ve arıtma tesisi ile diğer etapta devreye girdiğinde bu rakam 174 milyon metreküpe çıkacaktır" dedi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde bulunan Düzbağı mevkisinde açılışı yapılan Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemi ile katılırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da yer aldı.

Erdoğan'dan su uyarısı

Törende konuşan Erdoğan, su konusunda uyarılarda bulunarak, tasarruf konusunda çağrı yaptı. Erdoğan, "Su hayattır. Ülkemiz, zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en verimli şekilde kullanmamız şarttır. Bilindiği gibi oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde, hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Salgın tehdidi nedeniyle temizlik amaçlı su kullanımında ciddi artış yaşandı. Kurumlar ve vatandaşlar olarak, el ele vererek, hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız bulunuyor. Tıpkı sağlıkta olduğu gibi" dedi.

Suya yapılan yatırımlar

Su konusunda yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Su kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda da böyle sıkıntılı dönemleri düşünerek, çok ciddi yatırımlar yaptık. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 baraj, 584 hidroelektirik santrali,385 gölet, bin 382 sulama tesisi, 247 içme suyu tesisi, 5 bine yakın taşkın koruma tesisi ile bu alanda adeta destan yazdık. Elimizdeki imkanları, küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep 2050 yılına kadar su sıkıntısı çekmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan isale hattı ile Gaziantep'in 2050 yılına kadar su sıkıntısı çekmeyeceğini vurgulayarak, "İsale hattının açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak olan Düzbağı İçme Suyu Projesi, ülkemizin ikinci büyük içme suyu projesidir. Projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, inşası DSİ'ye olan bu eser, Fırat'ın kollarından biri olan Göksu çayının suyunu Gaziantep'e naklediyor. Suyun doğal eğimle, temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan, şuana kadar şehrimize 110 milyon metreküp, su sağlandı. Böylece belediyemiz, vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz içme suyu hizmeti verme imkanına kavuştu. Nitekim belediyemiz içme suyunda yüzde 27 indirim yaparak, bu avantajı halkımıza hemen yansıtmıştır. Hizmete açtığımız ilk etap, yıllık 100 milyon metreküpe yakın suyu aktarma kapasitesine sahiptir. Barajı ve arıtma tesisi ile diğer etapta devreye girdiğinde bu rakam 174 milyon metreküpe çıkacaktır" dedi.

Erdoğan, Doğanpınar Barajı ile 80 bin dekar alanın daha sulanacağını vurgulayarak, "Doğanpınar Barajı ise 153 metreküp su depolama kapasitesi ile 80 bin dekar alanı sulayacak, bereket kaynağı bir projedir. İnşası 7 yıl süren yüksekliği 55.5 metreyi bulan maliyeti, 660 milyon TL olan bu baraj, sulama kanalları tamamlandığında ülkemize yılda 51 milyon TL katkı ve 28 bin kişiyle de ilave istihdam sağlayacaktır. Halen Kayacık barajı ve sulaması ile 120 bin hektarı sulanan topraklarımıza, Doğanpınar Barajı ve sulama projesi ile 80 bin dekar daha ilave ederek, Gaziantep ile Kilis arasındaki bölgeyi, ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. İlk etapta 18 bin hektarlık kısmı önümüzdeki sulama mevsimine yetiştirecek, kalanları da peyderpey tamamlayacağız" diye konuştu.

Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşaması olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nın ve Doğanpınar Barajının açılış törenin konuşan Tarım ve Orman Bakan'ı Bekir Pakdemirli konuşmasında projeye ve diğer yatırımlara dair bilgi verdi. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan isale hattında gerçekleşen açılışa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun katıldı. Düzbağ projesiyle Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan içme ve kullanım suyunu garanti altına aldıklarını belirten Bekir Pakdemirli, tamamlanan Doğanpınar Baraj'ının ise ekonomiye yıllık 51 milyon lira katkı yapacağını ve 28 bin kişiye tarımsal istihdam sağlayacağını ifade etti.

"Son 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yapıldı"

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi dünyanın gözbebeği olan sulama projelerini milletin hizmetine sunmaya devam ettikleri dile getiren Pakdemirli, sulama alanında son 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını paylaştı. 585 baraj inşa ederek depolama kapasitesini 40 milyar metreküp arttırdıklarını aktaran Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle son 2,5 yılda 38 milyar liralık yatırım yaparak 72 baraj, 46 içme suyu, 45 hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 973 tesisi hizmete aldık. Sulama ve toplulaştırma çalışmalarımızda üreticilerimize yıllık 20 milyar liranın üzerinde zirai gelir artışı sağladık. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak su medeniyettir düsturuyla bir damlasını bile ziyan etmeden suyu milletle buluşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. DSİ Genel Müdürlüğümüzün 66 yılda inşa ettiği 5 bin 445 kilometrelik isale hattının yüzde 61'i olan 3 bin 300 kilometresini son 18 yılda hizmete aldık. Bu isale hatlarıyla ülkeyi neredeyse Edirne'den Kars'a iki defa kat etmiş olduk" dedi.

"2021 yılı su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olacak"

2021 yılını su ve sulama yatırımları alanında hamle yılı ilan ettiklerini sözlerine ekleyen Pakdemirli, "Sizin desteğinizle sulama yatırım bütçesini 2,5 kat arttırarak 15.3 milyar liraya çıkardık. Yapılan bu dev yatırımlarla Gaziantep şehrimizi de su alanında ihya ediyoruz. Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük ikinci içme suyu projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje regulatöre dayalı isale hattı, arıtma tesisi ve Düzbağ barajı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Proje sayesinde ilk etapta regulatör vasıtasıyla yıllık 96.6 milyon metreküp, Düzbağ barajı devreye girdiğinde ise yıllık 173.6 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz. Açılışını yapacağımız Düzbağ isale hattı kapsamında toplam 144 kilometre bulan isale iletim ve dağıtım hatlarıyla regulatör inşaatlarını tamamladık. Ayrıca şehre doğal eğimle su temin edilmesi maksadıyla 3 bin 600 metre uzunluğunda 5.6 metre çapında bir tünel açtık. Suyun doğal eğimle temin edilmesi sayesinde yıllık 100 milyon liralık enerji masrafından tasarruf sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'in 2050 yılına kadar su ihtiyacını garanti altına alacağız"

Birinci aşamasını tamamlanan Düzbağ projesiyle Gaziantep'in 2028 yılına kadar olan su ihtiyacını garanti altın aldıklarını kaydeden Pakdemirli, "Projenin ilk aşamasını toplam 2.6 milyar liralık bir harcamayla 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Diğer iki aşamasını da önümüzdeki dönemde tamamlayarak Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını da çözmüş olacağız. Bugün Gaziantep ve bölgemiz için son derece önemli olan ve bulunduğumuz noktadan kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktaki Doğanpınar barajının açılışını da yapacağız. Doğanpınar barajı gövde uzunluğu bakımından ülkemizin 9'uncu büyük barajıdır. 660 milyon liraya mal olan bu baraj ile 80 bin dekar tarım arazisinin cazibeli olarak sulanması sağlanacak. Halen devam etmekte olan sulama projesi tamamlandığında Gaziantep ve Kilis illerimizin bereketli topraklarıyla buluşacak ve milli ekonomiye de yıllık 51 milyon lira katkı ve 28 bin kişiye de tarımsal istihdam sağlayacaktır" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise projenin hem Gaziantep hem bölge için önemine dikkat çekerek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı açılışında ikram edilen suyu kürsüye bırakan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, "Abdulhamit bey, maskeyi çek de iç" dedi. - KAHRAMANMARAŞ