Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz"

20.01.2021 19:45

Son dakika politika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz."

Erdoğan: "Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakılmıştır."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz' - Son Dakika


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