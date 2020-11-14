Son dakika haberi... Fas'ta koalisyonun ana ortağı, ateşkesin iptal edildiğini duyuran Polisario Cephesi'ni uyardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Fas'ta koalisyonun ana ortağı, ateşkesin iptal edildiğini duyuran Polisario Cephesi'ni uyardı

14.11.2020 21:01
Son dakika haberi... Fas'ta koalisyonun ana ortağı, ateşkesin iptal edildiğini duyuran Polisario Cephesi'ni uyardı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini duyuran Polisario Cephesi'ni, Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda yaşanacak herhangi bir gelişmeye karşı uyardı.

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini duyuran Polisario Cephesi'ni, Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda yaşanacak herhangi bir gelişmeye karşı uyardı.

Polisario Cephesi'nin, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamasının ardından PJD Genel Sekreterliği toplantı düzenledi.

Toplantının akabinde yapılan yazılı açıklamada, kışkırtıcı eylemlerine devam etmesi nedeniyle bölgede yaşanabilecek herhangi bir gelişmeden Polisario Cephesi sorumlu tutuldu.

Polisario Cephesi'ni mantıklı ve sağduyulu olmaya çağıran PJD, Fas ordusunun sınır kapısında başlattığı operasyona destek verdi.

Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Profesörü Nebil Zekkavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi'nin anlaşmayı iptal etme kararının, Fas ordusunun operasyonu karşısında yaşadığı şokun ve paralı askerlerinin bölgeden kaçması nedeniyle yaşadığı yalnızlığın yansıması olduğunu söyledi.

Zekkaki, Polisario Cephesi'nin, kışkırtıcı eylemlerine dahi Fas'ın nasıl cevap verdiğini gördüğü ve gerçek bir tehlike karşısında da neler yapabileceğini bildiği için Rabat yönetimine savaş açmaya cesaret edemeyeceğini savundu.

Batı Sahra bölgesindeki Polisario Cephesi, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

- Fas, Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı

Fas Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi mensuplarının ordunun müdahalesinden sonra Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildiklerini söylemişti.

Fas haber ajansı MAP'ın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde de Fas ordusunun gerçekleştirdiği operasyonda Polisario Cephesi'ne bağlı silahlı milislerle karşılıklı çatışma sonrasında Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenliğin tamamıyla sağlandığı duyurulmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Koalisyon, Ateşkes, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fas'ta koalisyonun ana ortağı, ateşkesin iptal edildiğini duyuran Polisario Cephesi'ni uyardı - Son Dakika


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