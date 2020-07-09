Son dakika haberi | İSTANBUL'DA 40 EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YERİ DEĞİŞTİ - Son Dakika

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA 40 EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YERİ DEĞİŞTİ

Son dakika haberine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli ilçe ve şubelerde görevli 40 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli ilçe ve şubelerde görevli 40 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli ilçe ve şubelerde görevli 40 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 15 müdür yardımcısının çeşitli illere tayini çıktı. 3 müdür yardımcısı ise Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Eğitim Merkezi'nde görevlendirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 12 şube ve 9 ilçe müdürlüğünde görev yapan 21 müdürünün çeşitli illere tayini çıktı. Bir şube müdürünün ise Polis Eğitim Merkezi'nde görev alacağı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü yardımcılarından Haydar Özdemir Zonguldak'a, Mehmet Çatal, Oğuz Kaan ve Hakan Torun Şanlıurfa'ya, Mustafa Açıkara ve Faik Ozan Karadağ Diyarbakır'a, Kadir Alçıkaya Gümüşhane'ye, Mustafa Güntekin Bolu'ya, Erden Bursalı Tunceli'ye, Mustafa Göçer Ordu'ya, Mehmet Sururi Saydam Elazığ'a, Sunay Balıklıkaya Konya'ya, İsmail Kılıç Aksaray'a ve Kamil Yıldırım Elazığ'a gidecekleri bildirildi. Hakan Becel'in Kayseri Polis Eğitim Merkezi'nde, Niyazi İnce'nin Arnavutköy Polis Eğitim Merkezi'nde, Emre Erdoğan'ın ise Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda görev alacağı öğrenildi.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Yener Yaşar'ın Kilis'e, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Deniz Halıcı Çelik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Oktay Çelik'in Aksaray'a, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Sinan Arslan'ın Niğde'ye, İkmal Şube Müdürü Halil Sönmez'in Bolu'ya, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in Kastamonu'ya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'in Kilis'e, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu'nun Gaziantep'e, Polisevi Şube Müdürü Birol Taşkoparan'ın Mardin'e, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Serkan Şahan'ın Bartın'a, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez'in Afyonkarahisar'a ve Turizm Şube Müdürü Yalçın Erdem'in Kars'a gideceği öğrenildi. İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır'ın ise Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirildiği bildirildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürü Murat Bingöl'ün Van'a, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özcan Aybek'in Şanlıurfa'ya, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un Karabük'e, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Selman'ın Yozgat'a, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek'in Diyarbakır'a, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Feramuz Çetin'in Ardahan'a, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu'nun Erzurum'a, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen'in Balıkesir'e ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan'ın Manisa'ya gideceği öğrenildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL'DA 40 EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YERİ DEĞİŞTİ - Son Dakika

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