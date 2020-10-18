Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar halka seslendi - Son Dakika

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar halka seslendi

18.10.2020 22:01
Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar halka seslendi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının demokrasi dersi vererek kendisini seçtiğini ifade ederek, "Kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik içerisinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmek bizim için önemli. Bize yakışan budur" dedi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının demokrasi dersi vererek kendisini seçtiğini ifade ederek, "Kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik içerisinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmek bizim için önemli. Bize yakışan budur" dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendisine verdiği desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa'da Sarayönü'nde toplanan halka seslendi. "Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum" diyen Tatar, "Kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik içerisinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmek bizim için önemli. Bize yakışan budur" dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Türkiye ile ilişkilere de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar,  "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay'a da çok teşekkür ederim. Biz vefalı insanlar olarak, halkımız yaşam mücadelesi verirken her zaman bizim yanımızda olan Türkiye ile birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duymaktayız" dedi.TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER VURGUSU

"Seçim malzemesi yapmak için Anavatan Türkiye'ye laf uzatanları reddediyoruz. Ülkeyi ileriye nasıl taşırız bu çalışmalar yürütmek zorundayız" diye konuşan Tatar, "Yaşam mücadelesi verirken, Kıbrıs Türk halkı 1950'li yıllardan beri toprağına, bayrağına çok önem vermektedir. Gerektiğinde müzakere masasında kırmızı çizgilerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bizler için önemli olan müzakere masasında ezik değil, başı dik ve onurlu şekilde orada temsil etmesi gerekmektedir. Anayasa gereği tarafsızlığımı koruyarak, toplumsal barış ve bütünlük içinde dünyada sesinizi duyurmak için çalışmalarımı sürdüreceğim. Egemenlik meselesi kalıcılık demektir. Çözüm modeli ne isterse olsun bizlerle Türkiye'nin bağını asla koparmayacaklar" ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar halka seslendi - Son Dakika


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