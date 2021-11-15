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Son dakika haberleri... Bakan Varank, Sakarya'da alüminyum fabrikasını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Varank, Sakarya'da alüminyum fabrikasını ziyaret etti Açıklaması

15.11.2021 09:43
Son dakika haberleri... Bakan Varank, Sakarya'da alüminyum fabrikasını ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'yi, katma değerli üretimle büyüyen bir ülke haline getirmek istiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'yi, katma değerli üretimle büyüyen bir ülke haline getirmek istiyoruz. Türkiye'yi, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline getirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, Sakarya'da alüminyum sektöründe faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret etti.

Akyazı ilçesi Küçücek Sanayi Alanı içerisinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum Fabrikası'na gelen Varank'ı, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, şirketin kuruculardan ASAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Yavuz ve ASAŞ Alüminyum Genel Müdürü Derya Hatiboğlu karşıladı.

Yönetim binasında basına kapalı düzenlenen toplantıda, fabrikanın faaliyetleri hakkında Varank'a sunum yapıldı.

Toplantının ardından fabrikayı gezen Varank, çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika gezisinin ardından Varank, AA muhabirine, ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nın Türkiye'de alüminyum sektöründe en önemli firmalardan biri olduğunu belirterek, "ASAŞ, alüminyum sektöründe raylı sistemlerdeki yapılardan alüminyum folyoya kadar her türlü ürünü üretebilen, Türkiye'nin en büyük ilk 100 şirketi arasında yer alan, geçen yıl 550 milyon dolar ciro yapmış, dünyada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapabilen bir firmamız." dedi.

"ASAŞ, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek"

Varank, ASAŞ'ın ileriki dönemde istihdama çok ciddi katkı sağlayacak yeni yatırımların peşinde olduğunu, Bakanlık olarak, hem kendilerinden gelecek dönemdeki yatırım planlamalarını dinlediklerini hem de hangi desteklerin verilebileceği konularını istişare ettiklerini anlatarak, "Türkiye'yi, katma değerli üretimle büyüyen bir ülke haline getirmek istiyoruz. Türkiye'yi, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline getirmek istiyoruz. ASAŞ da yaptığı ürünlerle, alüminyum sektöründe geliştirdiği ürünlerle, raylı sistemden otomotive, savunma sanayinden ambalaj sektörüne kadar ürettiği farklı ürünlerle büyük bir katma değer oluşturuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de Sakarya'ya kazandıracağı yeni yatırımlarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek." diye konuştu.

Alüminyumun hafif bir malzeme olması dolayısıyla çok farklı alanlarda kullanılabildiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Özellikle taşıt araçlarında hafiflik çok önemli yakıt sarfiyatını azaltmak için. Bu manada da ASAŞ, Türkiye ve dünyadaki farklı otomotiv projelerinde, raylı sistemlerde çalışmalarını sürdürüyor hatta Türkiye'nin uzay alanındaki projelerinde de çok nitelikli alüminyum parçalar üretmeye başlamış. Dünyada global anlamda ses getirecek bir oyuncunun çıkıyor olması bizim açımızdan önemli. Özellikle otomotiv endüstrisinde bundan sonra ASAŞ'ın adını çok daha fazla duyacağız. Otomotiv endüstrisi büyük bir değişimden geçiyor. Özellikle elektrifikasyonla araçlarda büyük değişimler oluyor. ASAŞ da o dönüşümle Türkiye endüstrisine önemli katkı sağlayabilecek bir firma."

"Ülkenin potansiyeline çok inanıyoruz"

ASAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Yavuz da ASAŞ Alüminyumu 1990'lı yıllarda üniversiteyi bitirdikten sonra kurduklarını söyledi.

Yavuz, daha önce de çelik sektöründe faaliyet gösterdiklerini, 30 yılda çalışan sayısını 2 bin 800'e, ciroyu da bu yıl itibarıyla 750 milyon dolar seviyesine taşımış olacaklarını kaydetti.

Dünya genelinde 90'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yavuz, "Ülkenin potansiyeline çok inanıyoruz. Endüstri ve sanayi boyutuna baktığınız zaman çok büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz. Nüfusumuzun genç olmasının getirdiği bir dinamizm var. Coğrafi yapımız gereği doğuyla batıyı birleştirmenin bize sağlayacağı birçok avantaj var. Başta otomotiv olmak üzere raylı ulaşım konusunda tren gövdeleri üretiyoruz. Elektrikli araçlara verdiğimiz 'battery housing' profilleri var. Enerji sektöründe solar endüstriye verdiğimiz profiller başı çekmekte." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'a ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da eşlik etti.

ASAŞ hakkında

Kuruluşu 1990'da gerçekleşen ASAŞ, Sakarya'da toplamda 630 bin metrekare alan üzerine kurulu 300 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesislerinde alüminyum profil, PVC profil, alüminyum kompozit, panel, panjur ve kepenk sistemleri ile alüminyum yassı mamuller üretiyor.

2018 itibarıyla şirket kurulumu gerçekleştirilen ASAŞ GmbH yapılanmasıyla başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa'daki müşterilere daha yakından hizmet verilmesi, teknolojik katma değerli ürünlerde faaliyetlerin artırılması ve yeni ticari iş birlikteliği imkanlarının değerlendirilerek Avrupa ile olan ticari faaliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İnşaat, otomotiv, raylı sistemler, ticari araçlar, enerji, ambalaj, tüketim, ürünleri, denizcilik gibi birçok sektöre hizmet veren, 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2020 araştırmasında 52. sırada, 2020 yılı verilerine göre ISO 500 sıralamasında 63. sırada yer aldı.

Firma yaptığı yatırımlarla alüminyum profil konusunda, Türkiye'de "en büyük ve en geniş kesitli" profilleri üretiyor.

ASAŞ Türkiye'de sektöründeki "ilk" Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi bünyesinde alaşım geliştirme, proses geliştirme ve ürün geliştirme çalışmalarını yürütüyor.

Otomotiv, ulaşım sektörü, raylı sistemler gibi katma değeri yüksek sektörlerde uluslararası büyük firmaların onaylı tedarikçileri arasında yer alan firma, ayrıca gerek ürün ve proses geliştirme gerekse sürdürülebilirlik alanında yapılan Avrupa Birliği projelerinde partner olarak yer alıyor.

Her yıl Ar-Ge harcamalarını; artan katma değerli proje sayısı, ileri seviye cihaz ve uzman kadrosuyla paralel artıran firma, Ar-Ge 250 araştırmasında 2020 yılı verilerine göre, demir ve demir dışı metaller sektöründe Ar-Ge'ye en fazla harcama yapan ilk 10 firma arasında 2. sıraya yerleşti.

ASAŞ, Ar-Ge merkeziyle ülkenin dışa bağımlılığını azaltarak üretimlerin yerlileştirilmesi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Firma ayrıca, Türkiye'nin uzay çalışmaları kapsamında uydulardaki elektronik devrelerin soğutulmasında kullanılan "eksenel oluklu ısı borusu"nun geliştirilmesine destek vererek Türkiye'de "ilk ve tek" üretici konumunda bulunuyor.

Raylı sistemler sektöründe kullanılan metro ve hafif raylı sistem araçlarına enerji sağlayan bir elektrifikasyon sistemi olan ve bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen "rijit katenary" sistemlerini de Ar-Ge ekibinin desteğiyle geliştirerek, yerli ürün olarak pazara sunan firma, Türkiye'den Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı olan IRIS sertifikasına sahip "ilk" alüminyum üreticisi olarak, 2020 yılında lansmanı yapılan 160 km/saat hıza uygun tasarlanan ve Sakarya'daki TÜRASAŞ tesislerinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treninin yerlileşmesi projesine destek sağladı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Varank, Sakarya'da alüminyum fabrikasını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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