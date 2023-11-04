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İlhan Cihaner, CHP kurultayına dakikalar kala adaylık yarışından çekildi - Son Dakika

İlhan Cihaner, CHP kurultayına dakikalar kala adaylık yarışından çekildi

Son Güncelleme: 04.11.2023 11:52

CHP'nin, 38. Olağan Kurultayı başladı. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk gününde genel başkan seçilecek. Eski milletvekili İlhan Cihaner, ''Bu anti demokratik yarışın parçası olmayı reddediyoruz'' ifadelerini kullanarak son anda yarıştan çekildi.

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başında. Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışıyor. Eski milletvekili İlhan Cihaner ise son anda yarıştan çekildi.

DİVAN BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise bugün ve yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLMEK İÇİN 65 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR

Yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek 1368 kurultay delegesi, kurultay için imza atmaya başladı. CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

"DEMOKRASİ VE BİRLİK KURULTAYI"

CHP'de kurultay sloganı ise, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" olarak belirlendi. Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda, PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor. Fermuar yönteminin belirlenmesi durumunda bir kadın bir erkek üye PM'ye girecek.

İlhan Cihaner

CİHANER: BU ANTİDEMOKRATİK YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ

Kurultayda; CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışıyor; eski milletvekili İlhan Cihaner ise adaylıktan son anda çekildi. Aldığı kararla gündem yaratan Cihaner, "Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı 'siyasetsiz' bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. 'Vatan Cephesi' katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki 'diğer adaylara imza desteği verileceği' dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir. Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel İlhan Cihaner, CHP kurultayına dakikalar kala adaylık yarışından çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlhan Cihaner, CHP kurultayına dakikalar kala adaylık yarışından çekildi - Son Dakika
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