Son dakika! TCMB-Portföy yatırımlarında Eylül'de net çıkış 607 milyon dolar

Türkiye'deki portföy yatırımlarından, Eylül ayında net 607 milyon dolar çıkış olurken, aynı dönemde resmi rezervler de net 3 milyar 631 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt dışı yerleşikler Eylül ayında, portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 424 milyon dolar net alış yaptı.