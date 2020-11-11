Türkiye'deki portföy yatırımlarından, Eylül ayında net 607 milyon dolar çıkış olurken, aynı dönemde resmi rezervler de net 3 milyar 631 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt dışı yerleşikler Eylül ayında, portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 424 milyon dolar net alış yaptı.TCMB verilerine göre, bu dönemde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler de 437 milyon dolar olarak gerçekleşti.Bu dönemde bankalar yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla 92 milyon dolar net borçlanırken, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları net 512 milyon dolar artarken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları net 952 milyon dolar azaldı.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 805 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 48 milyon dolar ve 396 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! TCMB-Portföy yatırımlarında Eylül'de net çıkış 607 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi