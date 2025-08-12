Taşyapı, Şişli\'de Japon standartlarında konutlar inşa ediyor

Son yıllarda İstanbul'da deprem gerçeği, kentsel dönüşümün ve gayrimenkul piyasasının en belirleyici unsuru haline geldi. 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depremi, bu ihtiyacın ne kadar acil olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, depremlerin önlenemeyeceğini; ancak doğru mühendislik ve yüksek standartlı yapılarla can ve mal kaybının sıfıra indirilebileceğini vurguluyor. Bu bilinç, karma yaşam projelerine olan talebi artırırken; sektörün önde gelen isimlerinden Taşyapı, Şişli'de depremde "sıfır hasar" hedefiyle yeni bir yatırım başlatıyor.

HAYATI TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİREN PROJE

Taşyapı'nın Şişli projesi, modern kentsel yaşamın ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonları tek bir adreste topluyor. Rezidans daireler uzun süreli yerleşim için özenle tasarlanırken, konuklar ve iş insanları modern otel hizmetleriyle ağırlanıyor. Aynı kampüs içinde yer alacak ticari birimler, alışveriş, gastronomi ve hizmet sektörünü bir araya getirerek sakinlere ve ziyaretçilere zengin bir sosyal yaşam olanağı sağlıyor.

"Yaşamı sadece konut olarak tanımlamıyoruz," diyen Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, projenin sakinlerin günlük rutinlerini, aile yaşamını ve birlikte vakit geçirme alışkanlıklarını destekleyecek zengin bir sosyal doku olarak kurgulandığını belirtti.

Okul, sinema, çok amaçlı buluşma alanları, açık hava terasları ve etkinlik mekanlarıyla zenginleştirilen proje, farklı kuşakların birlikte deneyim paylaşmasına imkân veriyor.

Her detayı özenle tasarlanmış bu sosyal yaşam merkezi, sakinlerin ve ziyaretçilerin gün boyu ihtiyaçlarına yanıt vererek onlarda aidiyet ve birlikte yaşama duygusu oluşturmayı hedefliyor.

YÜZDE 90'I YEŞİL, YÜZDE 10'U İNŞAAT ALANI

Proje, 100 dönümlük geniş arazinin yaklaşık 90 dönümünü yeşil ve aktif sosyal alanlara ayırıyor. Sadece 12 bin metrekarelik yapılaşma alanı bırakılarak betonlaşma sınırlandırılırken, kalan devasa alan parklar, yürüyüş yolları, açık spor alanları, çocuk oyun sahaları ve kamusal kullanım için dizayn edilen etkinlik sahalarıyla donatılıyor.

İSTANBUL'UN EN ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPISI OLMAYI HEDEFLİYOR

Proje, İstanbul'un en çevreci ve sürdürülebilir yapısı olmayı hedefleyerek çevreye duyarlı, dayanıklı ve uzun soluklu bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Toplam 100 dönümlük arazinin büyük kısmı yeşil ve sosyal kullanıma ayrılırken plan dahilinde 20 bin ağaç dikilerek güçlü bir doğal doku ve oksijen kaynağı yaratılacak. İçinde okul, sinema ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal donatılar barındıran bu yerleşim, "birlikte yaşamı" yeşil bir zeminde destekleyen bir model sunuyor ve uluslararası sürdürülebilirlik ödüllerine aday gösterilmeye hazırlanıyor.

Kullanılan her bileşen sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu: enerji verimli malzemeler, su tasarruflu peyzaj sulama sistemleri, güneş enerjisi entegrasyonları ve kapsamlı geri dönüşüm altyapıları sayesinde karbon ayak izi azaltılıyor. Malzeme seçiminden atık yönetimine kadar uzanan bu bütünsel çevresel çerçeve, projenin sadece yerel değil küresel düzeyde de tanınmasını amaçlayarak, Şişli'de örnek teşkil eden bir yeşil yaşam merkezi yaratmayı hedefliyor.

TURANLI: PROJEYİ DEPREMDE SIFIR HASAR ALACAK ŞEKİLDE TASARLADIK

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Taşyapı Başkanı Turanlı, deprem yönetmeliklerinin yıllar içinde geliştiğini ancak mevcut düzenlemelerin binaların sadece insanların dışarı çıkabileceği şekilde ayakta kalmasını öngördüğünü belirtti.

Turanlı, İstanbul'un bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, Taşyapı Şişli Projesi'nin hastane standartlarında inşa edildiğini vurguladı.

"Biz maksimum standartlarda çalışıyoruz. Projeyi depremde sıfır hasar hedefiyle tasarladık. Kolonlarda C50 sınıfı beton kullanıyoruz; normalin çok üstünde dayanımı olan bu beton, binanın omurgasını oluşturan kolonları depremde yükü güvenle taşıyacak şekilde güçlendiriyor. C50 ile yapılan kolonlar ani kırılmalar yerine kontrollü esnemeyle enerjiyi dağıtarak sallantıyı sönümlüyor. Temel hedefimiz sadece yapıyı ayakta tutmak değil, içeridekilerin o binada güvenle kalabilmesini sağlamak." diyen Turanlı, projede 9,5 büyüklüğündeki depreme dayanacak mühendislik çözümleri uyguladıklarını açıkladı.

Japonya'daki yüksek güvenlik seviyelerini örnek gösteren Turanlı, "Uçaklarda nasıl en üst güvenlik standardı uygulanıyorsa, biz inşaatlarımızda da o seviyeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı

Taşyapı, deprem gerçeğini göz ardı etmeyip standartların ötesine geçerek bu iddiasını uluslararası sertifikasyon kuruluşları nezdinde belgelendirmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, yalnızca yapının ayakta kalmasını değil; içindekilerin güvenle yaşamaya devam etmesini hedefliyor.

TRAFİK SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK

Lansmanda paylaşılan detaylara göre, trafik yoğunluğuyla bilinen Şişli'de konumlanan proje, erişimde somut avantajlar sunuyor.

Proje alanına doğrudan bağlanacak şekilde planlanan metro hattı, toplu taşımaya geçişi hızlandırarak; Mecidiyeköy, Şişli, Levent, Gayrettepe ve Maslak gibi şehrin kilit noktalarına bağlantılar pratik hale geliyor. Metrobüs ve mevcut hatlarla kurulan entegre bağlantılar, İstanbul'un dört bir yanına dakikalar içinde ulaşmayı sağlıyor. Projenin geniş arazi düzenlemesi, planlı altyapısı ve yaya dostu tasarımı, günlük rutinlerin büyük kısmının yürüyerek karşılanmasına olanak tanıyor. İş ile sosyal yaşam arasında kesintisiz geçişler sağlayan bu ulaşım ağı, Şişli'de hareketliliği avantaja çeviriyor.

KÜLTÜR SANAT VE SPORUN MERKEZİNE DOĞRUDAN ERİŞİM

Taşyapı Şişli projesinde yaşamak, şehrin kültür, sanat ve spor ritmine istediğiniz an dahil olmak demek. İnönü Stadı'na yalnızca beş dakikada ulaşılabiliyor; büyük maçlar, konserler ve etkinlikler sonrası projedeki konaklama ve ticari alanlardan kolaylıkla faydalanmak mümkün. Harbiye'deki sahne sanatları merkezleri, Taksim'in canlı caddeleri, Nişantaşı'nın moda ve tasarım durakları ile Zorlu PSM gibi performans sahneleri dakikalar içinde elinizin altında. Farklı kuşakların birlikte deneyim paylaşabileceği bu yakınlık, İstanbul'un en seçkin kültür ve eğlence noktalarına hızlı erişim sunuyor.

İŞ DÜNYASI VE YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Finans, hukuk, medya ve teknoloji şirketlerinin merkezlerine ev sahipliği yapan Şişli, iş dünyası için stratejik bir bölge. Taşyapı Şişli projesi, bu dinamizm içinde çalışan ve yaşayan herkes için konforlu bir çözüm sunuyor.

Taşyapı'nın karma projesi iş insanlarının tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılıyor. Otel ve rezidans birimlerinin yanı sıra planlanan toplantı odaları, konferans ve seminer salonları, şirketlere kurumsal etkinlikler, lansmanlar ve toplantılar için üst düzey mekanlar sağlayacak. Geniş fuaye alanları, açık hava etkinlik terasları ve sosyal tesisler, iş toplantılarını keyifli bir sosyal deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Projenin yüksek mühendislik standartları, çevreci yaklaşımı ve konforlu yaşam olanakları, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılar için de önemli bir cazibe oluşturuyor. İstanbul'un uluslararası finans ve ticaret merkezi olma yolundaki ivmesine katkı sağlayacak olan bu proje, iş dünyasının merkezinde güvenli ve modern bir yaşam alanı sunarak uluslararası şirketleri ve yatırımcıları bölgeye çekmeyi hedefliyor.

TAŞYAPI'NIN İLKESİ: ÖNCE İNSAN

Taşyapı, maliyeti arka plana alıp önceliğini insan hayatı ve yapının kalıcılığına veriyor; böylece şehir için uzun ömürlü, güvenli bir model ortaya koyuyor. Bu amaçla standart bütçelerin ötesine geçerek inşaat maliyetinin yüzde 15-20'si oranında ek yatırım yapmayı tercih etti. Projenin güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir olabilmesi için "devletin belirlediği asgari değil, azami kriterler" esas alındı.

Şişli'de hayata geçirilen bu proje, kentin dinamikleriyle uyum içinde; yeşil, erişilebilir ve örnek bir yaşam alanı olma yönünde ilerliyor. Bu proje hem yerleşik hem potansiyel yatırımcılar için cazibe merkezi olacak ve kentin sürdürülebilir gelişimine somut katkı sağlayacak.